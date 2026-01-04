Atalanta-Roma, moviola: svista di Fabbri e del Var, doppio errore decisivo

La prova dell’arbitro Fabbri nell’anticipo serale della diciottesima giornata di A analizzato ai raggi X dal talent di Dazn Luca Marelli, tre ammoniti

Michael Fabbri, la scelta di Rocchi per Atalanta-Roma, è di professione geometra ed è nato a Faenza 39 anni fa. Internazionale dal 2019 è sempre stato considerato affidabile dall’Aia: pochi alti e bassi e rendimento costante. Bene l’anno scorso nel derby di Coppa Italia tra Milan e Inter, male in Inter-Roma. Quest’anno aveva diretto finora solo Cremonese-Udinese, Udinese-Atalanta, Genoa-Verona, Lazio-Bologna e Milan-Verona, vediamo come se l’è cavata stavolta.

I precedenti di Fabbri con Atalanta e Roma

Con la Roma per Fabbri 18 gare dirette con uno score di 9 vittorie, 4 pareggi e 5 sconfitte dei giallorossi. Diciotto incroci anche con la Dea per uno score di 10 vittorie, 3 pari e 5 ko.

L’arbitro ha ammonito tre giocatori

Coadiuvato dagli assistenti Cecconi e Bercigli con Zufferli IV uomo, Maresca al Var e Di Paolo all’Avar, l’arbitro ha ammonito De Roon, Mancini, Hermoso.

Atalanta-Roma, i casi da moviola

Questi gli episodi dubbi della gara. Polemiche furibonde al 13′ per il gol di Scalvini. La Roma protesta per un fallo subito dal portiere Svilar e un mani nell’immediatezza della rete ma dopo un lungo check al VAR la rete viene regolarmente concessa. Primo giallo al 19′, è giallo per de Roon per un pestone in ritardo su Koné.Al 22′ graziato Zalewski per un’entrata durissima su Cristante. Al 34′ raddoppio della Dea con Scamacca, Fabbri convalida ma viene richiamato ad un’on-field review e lo annulla per posizione di fuorigioco sul lancio lungo di inizio azione nonostante il tocco sia di Hermoso, che sbaglia il controllo.

Al 43′ ammonito Mancini (che era diffidato) per una trattenuta su Zalewski. Al 58′ ammonito anche Hermoso (pure lui diffidato) per una sbracciata sempre su Zalewski. Al 97′ Ederson va giù dopo un contatto involontario con Cristante: Fabbri fischia un fallo che non c’è e non ammonisce il numero 4 giallorosso. Dopo 8′ di recupero Atalanta-Roma finisce 1-0.

La sentenza di Marelli

A fare chiarezza sugli episodi dubbi della gara è il talent di Dazn Luca Marelli che parte dal gol convalidato a Scalvini: “Sul primo gol direi che è un classico episodio ‘grigio’. Le mani di Scalvini sul volto di Svilar: vero che Svilar esce a vuoto e probabilmente subisce anche una carica da Rensch. E ci sono entrambe le mani di Scalvini sul volto di Svilar prima che il difensore tocchi il pallone, per questo la rete è da annullare. Non c’è alcun tocco di braccio, se ci fosse stato la rete sarebbe stata annullata”.

Poi spiega perchè è stata annullata la rete di Scamacca: “Scamacca era in fuorigioco ed impedisce ad Hermoso di fare la giocata nell’immediatezza. La decisione è corretta. Sul lancio di Ederson, Scamacca parte in posizione di fuorigioco. Dopo interviene sull’errore di Hermoso partecipando attivamente all’azione, finalizzata da lui stesso. Review molto lunga, durata 6 minuti, comprensiva di OFR. In questa circostanza deve valutare l’arbitro se il fuorigioco inizialmente passivo è diventato attivo”.