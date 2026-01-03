Atalanta-Roma: probabili formazioni, indisponibili, arbitro, statistiche

Atalanta e Roma si affrontano sabato 3 gennaio 2026 alle 20:45 alla New Balance Arena di Bergamo per la 18a giornata di Serie A. Giallorossi in piena corsa Champions (4° posto, 33 punti: 11 vittorie e 6 sconfitte; 20 gol fatti, 11 subiti), nerazzurri in risalita e a caccia di continuità (10° posto, 22 punti: 5 vittorie, 7 pareggi, 5 sconfitte; 20 gol segnati, 19 incassati). Un incrocio che profuma d’Europa: solidità Roma contro il gioco verticale dell’Atalanta, con numeri che promettono intensità e dettagli decisivi.
Probabili formazioni
Al New Balance Arena si va verso un 3-4-2-1 speculare: Atalanta con Scamacca riferimento, alle spalle De Ketelaere e Pašalić; Roma dovrebbe rispondere con Ferguson sostenuto da Dybala e El Shaarawy. Sulle corsie i nerazzurri potrebbero puntare su Musah a destra e Zalewski a sinistra, mentre i giallorossi vanno verso Wesley e Tsimikas. In mediana equilibrio e gamba: Éderson e de Roon contro Cristante e Koné. Dietro, attenzione alle letture di Djimsiti, Hien, Kolašinac opposti a Mancini, Ndicka, Hermoso. Pesano gli indisponibili: Bellanova e Bakker out per i bergamaschi; tra i capitolini stop per Pellegrini, con Bailey e Pisilli in dubbio. Non si escludono sorprese dell’ultimo minuto.
- Atalanta (3-4-2-1): Carnesecchi; Djimsiti, Hien, Kolašinac; Musah, Éderson, de Roon, Zalewski; De Ketelaere, Pašalić; Scamacca.
- Roma (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Ndicka, Hermoso; Wesley, Cristante, Koné, Tsimikas; Dybala, El Shaarawy; Ferguson.
Gli indisponibili
Capitolo assenze: Atalanta deve rinunciare alla spinta di Bellanova e alla profondità di Bakker, riducendo le alternative sulle corsie. In casa Roma il forfait di Pellegrini toglie qualità tra le linee, mentre le condizioni di Bailey e Pisilli restano da monitorare; alcuni casi di influenza complicano le rotazioni sulle fasce. La gestione dei cambi, specie sugli esterni, potrebbe diventare un tema nel finale.
- Atalanta: Bellanova (problema ai flessori); Bakker (rottura del legamento crociato anteriore).
- Roma: Çelik (influenza); Pellegrini (problema ai flessori); Bailey (problema ai flessori, in dubbio); Baldanzi (influenza); Soulé (infortunio al ginocchio); Pisilli (influenza, in dubbio); Ziółkowski (influenza).
Le ultime partite giocate
L’Atalanta arriva da un filotto incoraggiante con tre successi nelle ultime cinque; la Roma alterna vittorie e scivoloni con equilibrio difensivo comunque sopra la media. Forma recente che fotografa il peso dei dettagli a gara bloccata.
|Atalanta
|ok
|ko
|ok
|ok
|ko
|Roma
|ko
|ko
|ok
|ko
|ok
Nelle ultime 5 di campionato l’Atalanta ha totalizzato 9 punti; la Roma ne ha raccolti 6. Dettaglio:
- Atalanta
Atalanta-Fiorentina 2-0; Verona-Atalanta 3-1; Atalanta-Cagliari 2-1; Genoa-Atalanta 0-1; Atalanta-Inter 0-1
- Roma
Roma-Napoli 0-1; Cagliari-Roma 1-0; Roma-Como 1-0; Juventus-Roma 2-1; Roma-Genoa 3-1
L’arbitro di Atalanta-Roma
Dirige Fabbri, assistenti Cecconi – Bercigli, IV Zufferli, VAR Maresca, AVAR Di Paolo. In questa Serie A 2025-26 Michael Fabbri ha arbitrato 5 gare: 1 rigore assegnato, 21 ammonizioni e 1 espulsione, con una media di 4.4 cartellini a incontro.
Informazioni interessanti sul match
Una classica che spesso accende lo spettacolo: l’Atalanta ha trovato la via del gol con costanza contro la Roma, mentre i giallorossi conservano un vantaggio storico nei successi complessivi. La Dea è reduce da un trend favorevole negli scontri diretti più recenti, soprattutto a Bergamo, nonostante una certa vulnerabilità interna. Dall’altra parte, la Roma ha viaggiato a ritmi da record nell’ultimo anno solare, spinta da una fase difensiva granitica e dalle parate di Svilar. Tra i duelli-chiave: la fisicità di Mancini e Ndicka contro il movimento di Scamacca, la qualità tra le linee di Soule e Dybala opposta alle transizioni nerazzurre. Occhio anche alle difficoltà dell’Atalanta contro le squadre di alta classifica: potrebbe essere la soglia psicologica da superare per cambiare passo.
- L’Atalanta ha segnato più reti contro la Roma che contro qualsiasi altra in Serie A (149), ma i giallorossi restano avanti nei successi totali.
- Negli ultimi incroci, la Dea ha cambiato marcia: cinque vittorie nelle ultime sei sfide di campionato contro la Roma (una sola X).
- A Bergamo l’Atalanta ha vinto gli ultimi tre confronti con la Roma, pur subendo rete in ciascuno degli ultimi 15 precedenti interni.
- Nel 2025 la Dea ha chiuso con la percentuale di vittorie più bassa dal 2016: segnale di alti e bassi da invertire nel nuovo anno.
- Contro le attuali prime 10, l’Atalanta ha raccolto finora pochi punti: nessun successo e soli quattro punti in sette sfide.
- La Roma nel 2025 ha vinto due gare su tre in tutte le competizioni, viaggiando a ritmi da top europeo.
- Nel 2025 in Serie A nessuno ha fatto più punti della Roma, che guida anche per clean sheet nell’anno solare.
- Gasperini è tra i tecnici più longevi con un singolo club in A; il suo percorso ha segnato l’identità recente dell’Atalanta.
- Scamacca, cresciuto nel vivaio giallorosso, non ha ancora segnato alla Roma in Serie A: sfida dal sapore speciale.
- Svilar nel 2025 ha primeggiato tra i portieri dei top campionati per clean sheet e percentuale di parate.
Le statistiche stagionali di Atalanta e Roma
Possesso palla vicino al 58% per la Roma (57.8%) contro il 56.6% dell’Atalanta. Gol fatti: 20 a testa, ma i giallorossi difendono meglio (11 subiti) rispetto ai nerazzurri (19). Precisione al tiro superiore per la Roma (50% contro 41.8%), clean sheet: 7 Svilar, 4 Carnesecchi. Numeri che raccontano: capitale cinica e solida, Dea più dispendiosa ma capace di creare volume.
Giocatori chiave: marcatori principali Soule (5) per la Roma e Scamacca (5) per l’Atalanta. Assistman: Soule (3) per i giallorossi, Krstovic (3) per la Dea. Cartellini: più gialli Mancini, Wesley, Cristante e Hermoso (4) nella Roma; nell’Atalanta picco a quota 3 per Hien e de Roon. Rossi: Celik (1) per la Roma, de Roon (1) per l’Atalanta. Clean sheet: Svilar 7, Carnesecchi 4.
|Atalanta
|Roma
|Partite giocate
|17
|17
|Vittorie
|5
|11
|Pareggi
|7
|0
|Sconfitte
|5
|6
|Gol segnati
|20
|20
|Gol subiti
|19
|11
|Possesso palla (%)
|56.6
|57.8
|Tiri totali
|177
|168
|Tiri in porta
|74
|84
|Precisione tiri (%)
|41.8
|50.0
|Clean sheet
|4
|7
|Cartellini gialli
|24
|34
|Cartellini rossi
|1
|1
