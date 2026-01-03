Atalanta-Roma: probabili formazioni, indisponibili, arbitro, statistiche

Atalanta-Roma di Serie A 2025-26, 18a giornata: probabili formazioni, indisponibili, arbitro, ultime e statistiche a confronto

Atalanta e Roma si affrontano sabato 3 gennaio 2026 alle 20:45 alla New Balance Arena di Bergamo per la 18a giornata di Serie A. Giallorossi in piena corsa Champions (4° posto, 33 punti: 11 vittorie e 6 sconfitte; 20 gol fatti, 11 subiti), nerazzurri in risalita e a caccia di continuità (10° posto, 22 punti: 5 vittorie, 7 pareggi, 5 sconfitte; 20 gol segnati, 19 incassati). Un incrocio che profuma d’Europa: solidità Roma contro il gioco verticale dell’Atalanta, con numeri che promettono intensità e dettagli decisivi.

Probabili formazioni

Al New Balance Arena si va verso un 3-4-2-1 speculare: Atalanta con Scamacca riferimento, alle spalle De Ketelaere e Pašalić; Roma dovrebbe rispondere con Ferguson sostenuto da Dybala e El Shaarawy. Sulle corsie i nerazzurri potrebbero puntare su Musah a destra e Zalewski a sinistra, mentre i giallorossi vanno verso Wesley e Tsimikas. In mediana equilibrio e gamba: Éderson e de Roon contro Cristante e Koné. Dietro, attenzione alle letture di Djimsiti, Hien, Kolašinac opposti a Mancini, Ndicka, Hermoso. Pesano gli indisponibili: Bellanova e Bakker out per i bergamaschi; tra i capitolini stop per Pellegrini, con Bailey e Pisilli in dubbio. Non si escludono sorprese dell’ultimo minuto.

Atalanta (3-4-2-1): Carnesecchi; Djimsiti, Hien, Kolašinac; Musah, Éderson, de Roon, Zalewski; De Ketelaere, Pašalić; Scamacca.

Roma (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Ndicka, Hermoso; Wesley, Cristante, Koné, Tsimikas; Dybala, El Shaarawy; Ferguson.

Gli indisponibili

Capitolo assenze: Atalanta deve rinunciare alla spinta di Bellanova e alla profondità di Bakker, riducendo le alternative sulle corsie. In casa Roma il forfait di Pellegrini toglie qualità tra le linee, mentre le condizioni di Bailey e Pisilli restano da monitorare; alcuni casi di influenza complicano le rotazioni sulle fasce. La gestione dei cambi, specie sugli esterni, potrebbe diventare un tema nel finale.

Atalanta : Bellanova (problema ai flessori); Bakker (rottura del legamento crociato anteriore).

: (problema ai flessori); (rottura del legamento crociato anteriore). Roma: Çelik (influenza); Pellegrini (problema ai flessori); Bailey (problema ai flessori, in dubbio); Baldanzi (influenza); Soulé (infortunio al ginocchio); Pisilli (influenza, in dubbio); Ziółkowski (influenza).

Le ultime partite giocate

L’Atalanta arriva da un filotto incoraggiante con tre successi nelle ultime cinque; la Roma alterna vittorie e scivoloni con equilibrio difensivo comunque sopra la media. Forma recente che fotografa il peso dei dettagli a gara bloccata.

Atalanta ok ko ok ok ko Roma ko ko ok ko ok

Nelle ultime 5 di campionato l’Atalanta ha totalizzato 9 punti; la Roma ne ha raccolti 6. Dettaglio:

Atalanta

Atalanta-Fiorentina 2-0; Verona-Atalanta 3-1; Atalanta-Cagliari 2-1; Genoa-Atalanta 0-1; Atalanta-Inter 0-1

Roma

Roma-Napoli 0-1; Cagliari-Roma 1-0; Roma-Como 1-0; Juventus-Roma 2-1; Roma-Genoa 3-1

L’arbitro di Atalanta-Roma

Dirige Fabbri, assistenti Cecconi – Bercigli, IV Zufferli, VAR Maresca, AVAR Di Paolo. In questa Serie A 2025-26 Michael Fabbri ha arbitrato 5 gare: 1 rigore assegnato, 21 ammonizioni e 1 espulsione, con una media di 4.4 cartellini a incontro.

Informazioni interessanti sul match

Una classica che spesso accende lo spettacolo: l’Atalanta ha trovato la via del gol con costanza contro la Roma, mentre i giallorossi conservano un vantaggio storico nei successi complessivi. La Dea è reduce da un trend favorevole negli scontri diretti più recenti, soprattutto a Bergamo, nonostante una certa vulnerabilità interna. Dall’altra parte, la Roma ha viaggiato a ritmi da record nell’ultimo anno solare, spinta da una fase difensiva granitica e dalle parate di Svilar. Tra i duelli-chiave: la fisicità di Mancini e Ndicka contro il movimento di Scamacca, la qualità tra le linee di Soule e Dybala opposta alle transizioni nerazzurre. Occhio anche alle difficoltà dell’Atalanta contro le squadre di alta classifica: potrebbe essere la soglia psicologica da superare per cambiare passo.

L’ Atalanta ha segnato più reti contro la Roma che contro qualsiasi altra in Serie A (149), ma i giallorossi restano avanti nei successi totali.

ha segnato più reti contro la che contro qualsiasi altra in Serie A (149), ma i giallorossi restano avanti nei successi totali. Negli ultimi incroci, la Dea ha cambiato marcia: cinque vittorie nelle ultime sei sfide di campionato contro la Roma (una sola X).

(una sola X). A Bergamo l’ Atalanta ha vinto gli ultimi tre confronti con la Roma , pur subendo rete in ciascuno degli ultimi 15 precedenti interni.

ha vinto gli ultimi tre confronti con la , pur subendo rete in ciascuno degli ultimi 15 precedenti interni. Nel 2025 la Dea ha chiuso con la percentuale di vittorie più bassa dal 2016: segnale di alti e bassi da invertire nel nuovo anno.

Contro le attuali prime 10, l’ Atalanta ha raccolto finora pochi punti: nessun successo e soli quattro punti in sette sfide.

ha raccolto finora pochi punti: nessun successo e soli quattro punti in sette sfide. La Roma nel 2025 ha vinto due gare su tre in tutte le competizioni, viaggiando a ritmi da top europeo.

nel 2025 ha vinto due gare su tre in tutte le competizioni, viaggiando a ritmi da top europeo. Nel 2025 in Serie A nessuno ha fatto più punti della Roma , che guida anche per clean sheet nell’anno solare.

, che guida anche per clean sheet nell’anno solare. Gasperini è tra i tecnici più longevi con un singolo club in A; il suo percorso ha segnato l’identità recente dell’ Atalanta .

è tra i tecnici più longevi con un singolo club in A; il suo percorso ha segnato l’identità recente dell’ . Scamacca , cresciuto nel vivaio giallorosso, non ha ancora segnato alla Roma in Serie A: sfida dal sapore speciale.

, cresciuto nel vivaio giallorosso, non ha ancora segnato alla in Serie A: sfida dal sapore speciale. Svilar nel 2025 ha primeggiato tra i portieri dei top campionati per clean sheet e percentuale di parate.

Le statistiche stagionali di Atalanta e Roma

Possesso palla vicino al 58% per la Roma (57.8%) contro il 56.6% dell’Atalanta. Gol fatti: 20 a testa, ma i giallorossi difendono meglio (11 subiti) rispetto ai nerazzurri (19). Precisione al tiro superiore per la Roma (50% contro 41.8%), clean sheet: 7 Svilar, 4 Carnesecchi. Numeri che raccontano: capitale cinica e solida, Dea più dispendiosa ma capace di creare volume.

Giocatori chiave: marcatori principali Soule (5) per la Roma e Scamacca (5) per l’Atalanta. Assistman: Soule (3) per i giallorossi, Krstovic (3) per la Dea. Cartellini: più gialli Mancini, Wesley, Cristante e Hermoso (4) nella Roma; nell’Atalanta picco a quota 3 per Hien e de Roon. Rossi: Celik (1) per la Roma, de Roon (1) per l’Atalanta. Clean sheet: Svilar 7, Carnesecchi 4.

Atalanta Roma Partite giocate 17 17 Vittorie 5 11 Pareggi 7 0 Sconfitte 5 6 Gol segnati 20 20 Gol subiti 19 11 Possesso palla (%) 56.6 57.8 Tiri totali 177 168 Tiri in porta 74 84 Precisione tiri (%) 41.8 50.0 Clean sheet 4 7 Cartellini gialli 24 34 Cartellini rossi 1 1

FAQ Quando e a che ora si gioca Atalanta-Roma? Sabato 3 gennaio 2026 alle ore 20:45. Dove si gioca Atalanta-Roma? Alla New Balance Arena di Bergamo. Chi è l’arbitro di Atalanta-Roma? Fabbri; assistenti Cecconi–Bercigli; IV Zufferli; VAR Maresca; AVAR Di Paolo.