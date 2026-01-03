Atalanta-Roma, Scalvini in gol dopo aver ostruito Svilar: bufera social su Var e Fabbri, la sentenza di Marelli

L'ex arbitro Marelli non concorda con la decisione di Fabbri di convalidare la rete di Scalvini dopo un fallo su Svilar che ha scatenato la furia dei tifosi giallorossi sui social

Arbitro subito protagonista in negativo in Atalanta-Roma, almeno secondo i tifosi giallorossi, che sui social si sono scagliati contro Michael Fabbri per aver assegnato il gol dell’1-0 di Giorgio Scalvini, il quale secondo i supporters capitolini avrebbe commesso fallo su Mila Svilar. Teoria con cui concorda anche l’ex arbitro ed esperto di DAZN Luca Marelli, che ha bocciato la decisione del giudice di gara.

Atalanta-Roma: Scalvini infastidisce Svilar e segna

Sono bastati pochi minuti all’Atalanta per portarsi in vantaggio contro la Roma. Siamo al 12° del primo tempo, quando sugli sviluppi di un calcio d’angolo Svilar in uscita perde il pallone, che finisce alle sue spalle dove si trova Scalvini, che quasi involontariamente insacca con il petto, scatenando però subito le accese proteste dei giallorossi, secondo cui il difensore bergamasco avrebbe ostruito l’estremo difensore. Azione dubbia, tanto che serve un lungo check del Var, al termine del quale Fabbri ha confermato la sua iniziale decisione di convalidare la rete.

Bufera social su Fabbri

La decisione non è ovviamente piaciuta alla Roma ne tantomeno ai suoi tifosi, che sui social si sono scagliati in massa contro Fabbri. “Da quando è permesso colpire il portiere alla testa dentro l’area piccola e impedirgli di prendere il pallone?” si chiede Juanjo. “Non c’entra nulla che a Svilar la palla sia sfuggita. Il fallo c’era anche se la bloccava. Scalvini lo ha colpito in testa. Arbitri da quarta categoria” l’opinione di Michele invece. C’è però chi prova a vedere ironicamente il lato positivo per il futuro, “Fallo sul portiere che non è più punibile buono a sapersi”, e chi invece attribuisce l’errore a un tentativo di favorire la Juventus in classifica dopo il pareggio di oggi contro il Lecce: “Che schifo che vergogna, mafia serie A, devono favorire la Juve come sempre”.

La sentenza di Marelli

Della stessa idea dei tifosi giallorossi è anche l’ex arbitro ed esperto di moviola per DAZN Marelli, che in diretta ha subito spiegato come la decisione di Fabbri sia stata sbagliata: “A mio parere la rete è irregolare, perché al momento del contatto rimangono Scalvini e Svilar e il primo tocca con la mano sul volto il portiere, infastidendo il movimento di presa del pallone. È vero che Fabbri era lì, possiamo anche pensare a un contrasto di gioco, ma con la mano sul volto di Svilar non può essere considerato regolare. A mio parere la rete è irregolare”.