Atalanta, Romero si presenta: "E' la scelta giusta"

Cristian Romero ai canali ufficiali dell’Atalanta si presenta ai suoi nuovi tifosi: “Per me è la scelta giusta per continuare a crescere e per giocare la Champions League, che finora ho visto solo in tv. Sono contento di essere arrivato in un grande club che ha dimostrato a tutta Italia di essere calcisticamente tra i più forti”.

“Ho tanti sogni: l’obiettivo principale è la nazionale argentina, ma adesso devo farmi vedere per un ruolo da titolare nell’Atalanta. Devo migliorare sotto l’aspetto dei cartellini, ne prendo troppi. Ringrazio il Genoa per avermi preso in Argentina dove stavo male e non giocavo. Ho conosciuto solo ieri Gasperini: Juric era il suo secondo nel Genoa e mi ha dato la sua fiducia, mi han detto che il Gasp è simile”.

OMNISPORT | 05-09-2020 19:21