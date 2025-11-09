Atalanta-Sassuolo 0-3, moviola: Berardi condanna Juric, la Dea chiede un rigore, la reazione di Lookman al cambio

La prova di Crezzini nel lunch match di A che ha visto il successo dei neroverdi analizzata ai raggi X, il tecnico croato ora rischia l'esonero

Il Sassuolo tritura l’Atalanta a Bergamo, ritrova il miglior Berardi, autore di una doppietta (126 gol in A, superato Higuain, a -1 da Sheva), e apre ufficialmente la crisi della Dea con Juric, al secondo ko di fila in campionato, che ora rischia seriamente l’esonero. Due soli tiri in porta nel primo tempo (clamoroso al 9’ quando Idzes salva un gol fatto immolandosi nel deviare di testa, a porta sguarnita, una bomba di destro di Lookman) ed una reazione di nervi ma senza sostanza nella ripresa per l’Atalanta, solo applausi per il Sassuolo che sblocca su rigore nel primo tempo e chiude poi i giochi nella ripresa dopo una gara tatticamente perfetta. Finisce 3-0 e gli emiliani sorpassano in classifica un’Atalanta troppo brutta per essere vera. La panchina del tecnico croato ora traballa davvero mentre il popolo nerazzurro, che ha tifato fino alla fine con tanto di orgogliosa sciarpata anche a sconfitta ormai acquisita, fischia solo alla fine.

Top e flop Atalanta

Carnesecchi 5,5 – Incerto soprattutto in occasione del rigore

Hien 5 – Fuori fase, il rigore pesa sulle sue spalle

Ahanor 6 – Continua a sorprendere per la maturità abbinata alla tecnica

Zappacosta 6 – L'ultimo ad arrendersi

Samardzic 5 – Talento indubbio ma troppe incertezze, pasticcia sul secondo gol del Sassuolo

Lookman 6 – Qualche lampo di classe e tanto dinamismo, ma è poco. Esce al 77′ senza fare storie

Top e flop Sassuolo

Thorstvedt 6,5 – Efficace nelle due fasi, metronomo prezioso

Berardi 7,5 – Il rigore è l'antipasto, fa un gran lavoro per tutta la gara, splendido anche l'assist per Pinamonti e poi chiude i giochi col gol del 3-0

Pinamonti 7,5 – Si procura il penalty con tenacia e lotta in area senza fermarsi, raddoppia con un eurogol per il quarto gol stagionale

Fadera 6,5 – Si muove sempre, a volte disordinato ma è una presenza fastidiosa per gli avversari

Chi è l’arbitro Crezzini

Valerio Crezzini, la scelta per Atalanta-Sassuolo, nella scorsa stagione è stato tra i neo-promossi in Can A-B ma non aveva mai diretto nella massima categoria prima di Udinese-Monza (1-2) lo scorso maggio. Il fischietto di Siena viene considerato un arbitro dal rigore facile. L’arbitro senese è stato coinvolto anche nei play-off e nei play-out di Serie C. Ha infatti diretto le sfide tra Catania ed Avellino, tra Vicenza e lo stesso Avellino e pure Recanatese-Vis Pesaro. Quest’anno ha debuttato in Lazio-Verona, poi ha diretto Napoli-Pisa, Lecce-Sassuolo, Roma-Parma ma come se l’è cavata a Bergamo?

I precedenti di Crezzini con Atalanta e Sassuolo

Due incroci con i neroverdi (un pari e una vittoria) mentre con la Dea è stato il debutto in assoluto.

L’arbitro ha ammonito due giocatori

Coadiuvato dagli assistenti Mokhtar e Ceccon con Marinelli IV uomo, Paterna al Var e La Penna all’Avar, l’arbitro ha ammonito Muric, De Ketelaere.

Atalanta-Sassuolo, i casi da moviola

Questi gli episodi dubbi della gara. Fadera va a terra e chiede un rigore al 25′ ma Ahanor allarga solo un po’ il braccio, il conttato è leggero, fa bene l’arbitro a non fischiare. Al 28′ però Pinamonti approfitta di un errore difensivo della Dea con Hien che cincischia sanguinosamente e va verso la porta ma viene travolto dal portiere Carnesecchi: l’arbitro tentenna inizialmente, poi concede il rigore che realizza Berardi (il settimo contro l’Atalanta). Al 35′ giallo per Muric per perdita di tempo.

Prima del riposo è la Dea a chiedere un rigore: Zappacosta salta Idzes con un tunnel e poi va giù in area, il braccio del difensore del Sassuolo tocca l’esterno nerazzurro ma il contatto sembra lieve per l’arbitro che lascia correre. Al 77′ Juric richiama Lookman per inserire Soulemana ma stavolta il bomber accetta la sostituzione e non protesta. Al 78′ giallo per Spa a Kandè che ferma De Ketelaere lanciato verso l’area. Dopo 4′ di recupero Atalanta-Sassuolo finisce 0-3.