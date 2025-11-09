Atalanta-Sassuolo: probabili formazioni, indisponibili, arbitro, statistiche

Atalanta–Sassuolo è il confronto dell’11a giornata di Serie A 2025-26, in programma alla New Balance Arena di Bergamo il 9 novembre 2025 alle 12:30. La Dea arriva al match al 12° posto con 13 punti in 10 gare (2 vittorie, 7 pareggi, 1 sconfitta; 13 gol fatti, 8 subiti). I neroverdi sono 13i con 13 punti (4 vittorie, 1 pareggio, 5 sconfitte; 11 gol segnati, 12 incassati). Una sfida che pesa per muovere la classifica e ritrovare continuità.
Probabili formazioni di Atalanta-Sassuolo
Si va verso un’Atalanta fedele al 3-4-2-1: con Scalvini e Bakker out, la difesa potrebbe poggiare su Kossounou, Hien e Djimsiti, mentre sulle corsie Zappacosta e Zalewski dovrebbero garantire ampiezza. In mezzo, opzione Ederson–Pasalic per equilibrio e inserimenti, con Samardzic e Sulemana alle spalle di Scamacca, che dovrebbe partire favorito.
Il Sassuolo, nonostante le assenze di Romagna, Pieragnolo e Boloca, potrebbe confermare il 4-3-3: dietro, soluzione Walukiewicz–Idzes–Muharemovic–Doig; in regia Matic con Kone e Thorstvedt mezzali. Davanti, spazio a Berardi, Pinamonti e Laurienté, ma non è da escludere una carta dalla panchina come Cheddira a gara in corso.
- Atalanta (3-4-2-1): Carnesecchi; Kossounou, Hien, Djimsiti; Zappacosta, Ederson, Pasalic, Zalewski; Samardzic, Sulemana; Scamacca.
- Sassuolo (4-3-3): Muric; Walukiewicz, Idzes, Muharemovic, Doig; Kone, Matic, Thorstvedt; Berardi, Pinamonti, Laurienté.
Gli indisponibili di Atalanta-Sassuolo
- Atalanta – Infortunati: Bakker (lesione del legamento crociato anteriore), Brescianini (problema all’inguine), Scalvini (problema all’anca). Squalificati: nessuno segnalato.
- Sassuolo – Infortunati: Romagna (problema al polpaccio), Satalino (problema fisico, da valutare), Boloca (problema al ginocchio), Skjellerup (infortunio alla coscia), Pieragnolo (lesione del legamento crociato anteriore), Volpato (infortunio al bicipite femorale). Squalificati: nessuno segnalato.
Le ultime partite giocate
Atalanta reduce da una lunga serie di pareggi e un ko di misura; il Sassuolo alterna colpi esterni a scivoloni casalinghi. Momentum leggermente favorevole agli emiliani in trasferta, ma l’equilibrio resta alto.
|Atalanta
|x
|x
|x
|x
|ko
|Sassuolo
|ok
|x
|ko
|ok
|ko
Nelle ultime 5: Atalanta 4 punti, Sassuolo 7 punti.
- Atalanta
Atalanta-Como 1-1; Atalanta-Lazio 0-0; Cremonese-Atalanta 1-1; Atalanta-Milan 1-1; Udinese-Atalanta 1-0.
- Sassuolo
Verona-Sassuolo 0-1; Lecce-Sassuolo 0-0; Sassuolo-Roma 0-1; Cagliari-Sassuolo 1-2; Sassuolo-Genoa 1-2.
L’arbitro di Atalanta-Sassuolo
Atalanta–Sassuolo si gioca alla New Balance Arena di Bergamo; arbitra il sig. Valerio Crezzini. Al VAR Paterna, AVAR La Penna. Nella Serie A 2025/26 Crezzini ha diretto 4 gare: 1 rigore assegnato, 11 ammonizioni, nessuna espulsione, media di 2.7 cartellini a partita.
- Arbitro: CREZZINI
- Assistenti: Mokhtar – Ceccon
- IV: Marinelli
- VAR: Paterna
- AVAR: La Penna
Statistiche interessanti
Partita ricca di incroci: la Dea domina storicamente il confronto, con una lunga striscia di successi casalinghi e spesso a suon di gol. Il Sassuolo però arriva da una mini-serie positiva in trasferta e tende a colpire soprattutto nella ripresa, mentre l’Atalanta accelera nel finale di primo tempo. Occhio a Lookman, vicino a un traguardo personale importante, e al mancino di Berardi, tradizionalmente ispirato contro i bergamaschi. Il recente rallentamento nerazzurro, fatto di molti pareggi, incrocia l’altalena neroverde: l’equilibrio potrebbe spezzarsi nei dettagli, tra palle inattive e gestione dei momenti. L’intensità atalantina nelle lunghe sequenze di possesso contro la transizione emiliana promette una gara tattica ma con lampi individuali decisivi.
- Solo un pareggio nelle ultime 14 sfide: bilancio a favore dell’Atalanta con 11 vittorie, 2 per il Sassuolo.
- La Dea ha vinto le ultime 7 gare interne contro i neroverdi, sempre con almeno due reti segnate.
- Avvio in sordina: 2 successi nelle prime 10 per l’Atalanta, dato che non si vedeva dal 2014/15.
- Sassuolo in calo recente: 4 punti nelle ultime 4 giornate dopo un brillante 9 su 12 nel blocco precedente.
- La squadra di Bergamo non vince da 6 turni (5 pareggi, 1 ko): rischio record negativo se non sblocca.
- Neroverdi imbattuti da 3 trasferte (2V, 1N): miglior striscia esterna dal 2023.
- Sassuolo letale dopo l’intervallo: 82% dei gol segnati nei secondi tempi; la Dea primeggia tra 31’ e 45’.
- Atalanta raffinata nel possesso: 31 ingressi in area dopo manovre da 10+ passaggi, dietro solo all’Inter.
- Lookman vicino alle 100 presenze in A: ha segnato all’ultima in casa e già colpito i neroverdi al Gewiss nel 2022.
- Berardi a quota 2 gol e 2 assist in stagione: 6 reti in carriera contro la Dea, 4 in trasferta.
Le statistiche stagionali di Atalanta e Sassuolo
L’Atalanta tiene più palla (55.8%) e produce più tiri (104) rispetto al Sassuolo (46.7% e 77), concedendo anche meno reti (0.8 a partita contro 1.2). I neroverdi, però, mostrano una precisione al tiro superiore (45.45% vs 41.35%) e hanno raccolto un clean sheet in più. Numeri che spiegano l’indole: Dea più di controllo e volume, emiliani più verticali e cinici nei momenti chiave.
|Atalanta
|Sassuolo
|Partite giocate
|10
|10
|Vittorie
|2
|4
|Pareggi
|7
|1
|Sconfitte
|1
|5
|Gol segnati
|13
|11
|Gol subiti
|8
|12
|Media gol subiti a partita
|0.8
|1.2
|Possesso palla (%)
|55.8
|46.7
|Tiri totali
|104
|77
|Tiri in porta
|43
|35
|Precisione tiri (%)
|41.35
|45.45
|Clean sheet
|2
|3
