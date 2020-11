Atalanta, si ferma Pasalic: niente Liverpool

Non arrivano buone notizie dall’infermeria per Gasperini, che dovrà fare a meno di Pasalic per la sfida di Champions League contro il Liverpool in programma domani sera. Il centrocampista dell’Atalanta non è stato inserito tra i convocati.

L’ex Milan si è fermato a causa di un fastidio all’osso pubico e non prenderà parte al big match contro i Reds di Klopp. Una pesante perdita per il tecnico nerazzurro, che potrebbe dover rinunciare al croato anche nella gara di campionato contro il Verona.

Fuori dalla lista anche Depaoli, vittima di una elongazione all’adduttore destro. Questa la lista completa dei convocati di Gasperini: De Roon, Djimsiti, Freuler, Gollini, Gomez, Gosens, Hateboer, Ilicic, Lammers, Miranchuk, Mojica, Muriel, Palomino, Panada, Pessina, Piccini, Romero, Rossi, Ruggeri, Scalvini, Sportiello, Toloi, Zapata.

OMNISPORT | 24-11-2020 21:10