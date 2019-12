Allenamento mattutino sostenuto dall'Atalanta in vista del match del prossimo turno di campionato contro il Milan.

Allenamento differenziato per Duvan Zapata, rientrato martedì sera a Bergamo dopo le sedute di lavoro sostenute nei giorni scorsi in Andalusia per cercare di recuperare dall'infortunio rimediato con la sua Nazionale, che ormai lo tiene fuori dallo scorso ottobre.

SPORTAL.IT | 18-12-2019 16:24