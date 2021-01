Atalanta, silenzio totale su Gomez: "Parliamo di chi va in campo"

L’Atalanta continua a serrare le fila intorno ad Alejandro ‘Papu’ Gomez. L’argentino come previsto non è stato nemmeno convocato anche in Coppa Italia, in occasione della sfida di giovedì sera tra la formazione orobica e il Cagliari. Ma se il giocatore è ormai fuori dai piani di Gian Piero Gasperini, al momento anche il calciomercato non sembra fornire reali sbocchi. Almeno dal punto di vista della società.

Lo conferma il direttore generale nerazzurro, Umberto Marino, che ai microfoni di ‘Rai Sport’ glissa sull’argomento. “Noi parliamo dei giocatori che vanno in campo. Bisogna dare atto a questa squadra dei risultati fantastici che sta raccogliendo”.

Insomma, silenzio totale sul Papu Gomez. Che però è sempre più un corpo estraneo nello scacchiere dell’Atalanta.

OMNISPORT | 14-01-2021 21:48