Atalanta, Skrtel ha già rescisso

Colpo di scena in casa Atalanta, Martin Skrtel ha già rescisso il contratto. Secondo quanto riporta la Gazzetta dello Sport, il difensore slovacco ex Liverpool ha alcuni problemi fisici e non si sentirebbe nella forma migliore. A breve arriverà l'ufficialità.

Svincolato dopo tre stagioni ad alto livello nel Fenerbahce, Skrtel, conteso anche dal Parma, era il difensore voluto da Gasperini per coprire il ruolo di Mancini, passato alla Roma. Ora la Dea deve precipitarsi sul mercato alla ricerca di un sostituto, a poche ore dalla chiusura della sessione estiva.

SPORTAL.IT | 01-09-2019 09:08