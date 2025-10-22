Atalanta-Slavia Praga: dove vederla oggi in diretta tv e streaming, orario, probabili formazioni e arbitro Champions

Le informazioni utili sulla terza partita della League Phase di Champions: tutto su formazioni, arbitro e diretta tv e streaming.

Atalanta e Slavia Praga si affrontano oggi allo “Stadio di Bergamo” in occasione della terza giornata della fase campionato di questa Champions League. Vincere per alimentare le speranze di qualificazione ai playoff, questo l’obiettivo della squadra di Ivan Juric. Scopri qui di seguito le ultime sulle probabili formazioni e tutte le info per vedere la sfida in diretta tv e live in streaming.

La situazione dell’Atalanta e dello Slavia Praga

A pochi giorni dal pari a reti bianche con la Lazio, l’Atalanta arriva a questo appuntamento con 3 punti all’attivo in Champions League, grazie alla vittoria interna con il Club Brugge, che ha cancellato il pesante 4-0 incassato al Parc des Princes contro il Psg di Luis Enrique, campione d’Europa in carica. A quota 1 lo Slavia Praga, che in campo internazionale ha pareggiato con il Bodo/Glimt e perso a San Siro contro l’Inter di Chivu.

Ecco, dunque, tutte le info per vedere la partita di Champions in tv e in streaming:

Partita: Atalanta-Slavia Praga

Diretta tv: Sky Sport Uno (201) e Sky Sport (252)

Streaming: SkyGo, Now

Data: 22 ottobre 2025

Orario: ore 21

Competizione: Champions League

Dove vedere Atalanta-Slavia Praga in diretta TV

Atalanta-Slavia Praga sarà trasmessa in diretta tv in esclusiva sui canali Sky Sport, a partire dalle ore 21, con pre gara dalle 20 su Sky Sport 24. Federica Masolin e i talent di Sky Sport vi terranno compagnia pre e post partita, con tutte le curiosità, i numeri e le voci dei protagonisti.

Segui la webcronaca testuale di Atalanta-Slavia Praga live su Virgilio Sport, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale su risultato, marcatori e azioni salienti del match. Diretta radio su Rai Radio Uno.

Atalanta-Slavia Praga in streaming

Servizio streaming attivo su Sky Go e Now, le cui applicazioni mobili sono disponibili gratuitamente su Play Store e App Store, prima della sottoscrizione dell’abbonamento e del canonico login. Una volta approdati sulla piattaforma, avrete la possibilità di selezionare l’evento di riferimento o la finestra della “Diretta Gol”, per godervi lo spettacolo della Champions League minuto per minuto.

Probabili formazioni

Juric alla ricerca di una vittoria importante in chiave qualificazione, con Lookman pronto a tornare protagonista in Champions League. Salvo sorprese, sarà lui a guidare il reparto offensivo della Dea nell’inedito ruolo di falso 9, con De Ketelaere e Sulemana a supporto. Scalpita Krstovic. In mezzo al campo non si toccano Ederson e De Roon, con Bellanova a destra e Zappacosta sulla corsia mancina. Carnesecchi confermato tra i pali, con il trio Djimsiti-Hien-Ahanor a protezione dell’estremo difensore ex Cremonese.

Ecco le probabili formazioni di Atalanta-Slavia Praga:

ATALANTA (3-4-1-2): Carnesecchi; Djimsiti, Hien, Ahanor; Bellanova, De Roon, Ederson, Zappacosta; De Ketelaere, Sulemana; Lookman. All. Juric.

(3-4-1-2): Carnesecchi; Djimsiti, Hien, Ahanor; Bellanova, De Roon, Ederson, Zappacosta; De Ketelaere, Sulemana; Lookman. All. Juric. SLAVIA PRAGA (4-5-1): Stanek; Hashioka, Zima, Chaloupek, Vlcek; Provod, Sadilek, Zafeiris, Dorley, Doudera; Kusej. All. Trpisovsky.

L’arbitro di Atalanta-Slavia Praga

Sarà lo spagnolo Ricardo de Burgos a dirigere l’incontro che vedrà protagoniste l’Atalanta e lo Slavia Praga allo “Stadio di Bergamo”. Il fischietto iberico sarà coadiuvato dagli assistenti Iker De Francisco (ESP) e Alfredo Rodriguez Moreno (ESP). Ruolo di Quarto Ufficiale affidato a José Luis Munuera (ESP), mentre in sala Var agiranno Cesar Soto Grado (ESP) e Carlos del Cerro Grande (ESP).

Arbitro FIFA dal 2018, ha debuttato tra i professionisti nel 2015: quinta apparizione in Champions per lui, che vanta quasi 200 “gettoni” in Liga. Nessun precedente con Atalanta e Slavia Praga per il classe ’86, che incrocerà per la prima volta queste due squadre in carriera.