Atalanta stanca, colpaccio del Verona

L’allievo batte il maestro. Ivan Juric batte Gasperini al Gewiss Stadium. E, già che c’è, lo sorpassa in classifica. L’ Hellas Verona fa il colpo a Bergamo, vincendo in casa dell’ Atalanta. 0-2 al Gewiss Stadium in una vittoria maturata tutta nel secondo tempo, merito dei goal di Veloso prima e di Zaccagni poi. 15 punti per gli scaligeri, 14 per gli orobici.

Gasperini deve rimpiazzare Gosens con Mojica e perde anche Miranchuk, oltre a Malinovskiy e Pasalic. Ilicic completa il tridente con Zapata e Gomez. Emergenza totale in difesa per Juric, privo di Günter, Cetin e Magnani: scelte obbligate, visto che fuori c’è anche Lazovic e Dimarco copre la corsia mancina. Si rivede Faraoni a destra, non Kalinic: Di Carmine fa la punta.

Il più impegnato tra gli scaligeri, già nel primo tempo, è Marco Silvestri. Il tridente nerazzurro lo chiama in causa, lui risponde presente, esibendo la solita agilità tra i pali e prontezza in uscita. Nello 0-0 all’intervallo c’è tanto di lui e di Lovato, uomo deputato a fare a spallate con Zapata. A volte, perdendo. Prima di arrendersi a un problema muscolare al 31′ e cedere il posto a Danzi, adattato a centrale.

La partita di Danzi, comunque, dura solo un quarto d’ora. All’intervallo Juric lo sostituisce con Veloso . Cambio che smuove le acque, perché il portoghese e il suo mancino mettono paura alla Dea con una saetta che parte da 25 metri e si schianta solo sulla traversa. L’Atalanta cerca di sfruttare la propria fisicità sui piazzati, senza risultati, anche per merito del solito super Silvestri.

Al 60′ il corridoio giusto lo trova Zaccagni: steso da Toloi in area, rigore che Veloso prontamente realizza. Danno e beffa per Gollini, che al 66′ deve lasciare il campo per infortunio. Gasperini si affida a Muriel, Lammers e Diallo, ma il goal lo trova Zaccagni in contropiede. È il suo primo stagionale, ma soprattutto è lo 0-2 che sigilla il match. E fa volare il Verona.

IL TABELLINO

ATALANTA-VERONA 0-2

Marcatori: 61′ rig. Veloso, 83′ Zaccagni

ATALANTA (3-4-1-2): Gollini (66′ Sportiello); Toloi, Palomino, Djimsiti; Hateboer, de Roon, Freuler, Mojica (77′ Ruggeri); Gomez (78′ Diallo); Ilicic (63′ Lammers), Zapata (63′ Muriel).

VERONA (3-4-2-1): Silvestri; Ceccherini (74′ Favilli), Lovato (32′ Danzi) (46′ Veloso), Dawidowicz; Faraoni, Ilic (58′ Colley), Tameze, Dimarco; Barak, Zaccagni; Di Carmine (58′ Salcedo).

Arbitro: Massa

Ammoniti: Ceccherini, Dawidowicz, Toloi, Diallo, Veloso

Espulsi: –

OMNISPORT | 28-11-2020 22:54