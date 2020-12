Atalanta, striscione dei tifosi con abbraccio Gomez-Gasperini

Non ci saranno allo stadio,ma i tifosi bergamaschi, alla vigilia della gara contro l’Ajax, decisiva per le sorti in Champions League, hanno voluto farsi sentire. E lo hanno fatto a modo loro, cercando di stare vicino alla propria squadra.

“Insieme abbiamo scritto la storia, uniti conquisteremo la gloria”. Così recita uno striscione appeso all’inferriata a destra del cancello d’ingresso del Centro Sportivo Bortolotti di Zingonia, sede dell’Atalanta, con la foto di un abbraccio di Gian Piero Gasperini ad Alejandro Gomez. I due nelle ultime settimane avevano avuto un diverbio tanto che il fantasista neroazzurro non era nemmeno stato convocato per la trasferta di Udine.

Litigio rientrato? Siamo sicuri che basterà un gol, magari decisivo, proprio del Papu per far tornare la pace tra i due.

OMNISPORT | 08-12-2020 13:21