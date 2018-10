Atalanta: tegola Masiello, 25 giorni out

(ANSA) – BERGAMO, 10 OTT – Tegola per l’Atalanta, che ha ripreso oggi la preparazione durante la pausa del campionato per le nazionali. Gli esami cui è stato sottoposto Andrea Masiello hanno evidenziato una lesione al retto femorale destro: tornerà ad allenarsi in gruppo non prima di 25 giorni. Il difensore trentaduenne, appena rientrato da un problema all’adduttore destro, si è infortunato domenica in casa contro la Sampdoria venendo sostituito dopo dopo nemmeno 24 minuti da Gianluca Mancini. Nei prossimi giorni verranno effettuati ulteriori accertamenti per valutare meglio l’entità dell’infortunio.

VIRGILIO SPORT | 10-10-2018 15:31