Atalanta, Toloi medita l'addio

Il futuro di Rafael Toloi potrebbe essere lontano da Bergamo.

Secondo quanto riportato da Sport Mediaset, il difensore brasiliano sarebbe finito nel mirino del Southampton, club inglese disposto a presentare un’offerta ufficiale all’Atalanta in vista del mercato di gennaio.

Toloi gode della fiducia di Gasperini e di tutto il pubblico nerazzurro, ma è fortemente tentato da un’esperienza in Premier League. Il centrale ex San Paolo e Roma si prenderà del tempo per decidere.

SPORTAL.IT | 26-09-2018 14:05