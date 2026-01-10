Atalanta-Torino: probabili formazioni, indisponibili, arbitro, statistiche

Atalanta-Torino di Serie A 2025-26, 20a giornata: tutte le informazioni fondamentali

Atalanta–Torino accende la 20a giornata della Serie A 2025-26: si gioca a Bergamo, al New Balance Arena, sabato 10 gennaio 2026 alle 20.45. Sfida da zona medio-alta: la Atalanta è 7ª con 28 punti in 19 gare (7 vittorie, 7 pareggi, 5 sconfitte; 23 gol fatti, 19 subiti), mentre il Torino è 12° a quota 23 (6 vittorie, 5 pareggi, 8 sconfitte; 21 reti segnate, 30 incassate). La Dea rincorre l’Europa con inerzia positiva; i granata cercano conferme e solidità per risalire la classifica.

Probabili formazioni

Si va verso un 3-4-2-1 per Atalanta: dietro Scalvini, Djimsiti e Hien dovrebbero proteggere Carnesecchi, con corsie affidate a Zappacosta e Bernasconi. In mezzo de Roon ed Ederson garantiranno equilibrio, mentre tra le linee De Ketelaere e Zalewski potrebbero agire alle spalle di Krstovic, in dubbio ma candidato a partire davanti vista l’assenza di Scamacca. Restano da valutare Kolašinac; opzione Samardzic a gara in corso. Torino dovrebbe rispondere con 3-5-2: trio Ismajli–Maripán–Coco, quinti Lazaro e Biraghi, cerniera con Vlasic, Njie e Asllani. Davanti Adams con Simeone, mentre Zapata resta opzione dalla panchina complice la squalifica di Casadei.

Atalanta (3-4-2-1): Carnesecchi ; Scalvini , Djimsiti , Hien ; Zappacosta , de Roon , Ederson , Bernasconi ; De Ketelaere , Zalewski ; Krstovic . V:Sport

(3-4-2-1): ; , , ; , , , ; , ; . Torino (3-5-2): Paleari; Ismajli, Maripán, Coco; Lazaro, Vlasic, Njie, Asllani, Biraghi; Adams, Simeone. V:Sport

Gli indisponibili

Assenze e dubbi pesano sull’equilibrio del match. In casa Atalanta, lo stop di Scamacca costringe a soluzioni alternative in avanti, mentre Kolašinac resta da valutare e Krstovic è in dubbio. Per Torino la lunga assenza di Schuurs e i problemi in mediana complicano le rotazioni, con più di un elemento da monitorare alla vigilia; inoltre Casadei è fermo per squalifica. Margini per sorprese last minute non sono da escludere in entrambe le panchine.

Atalanta : Godfrey (infortunio al ginocchio); Kolašinac (lesione del collaterale mediale, in dubbio); Scamacca (infortunio alla coscia); Bellanova (problema ai flessori); Krstovic (problema fisico, in dubbio); Bakker (lesione del crociato anteriore).

: (infortunio al ginocchio); (lesione del collaterale mediale, in dubbio); (infortunio alla coscia); (problema ai flessori); (problema fisico, in dubbio); (lesione del crociato anteriore). Torino: Schuurs (lesione del crociato anteriore); Ilic (problema alla schiena); Pedersen (infortunio al ginocchio, in dubbio); Ilkhan (problema fisico, in dubbio); Gineitis (problema all’inguine, in dubbio); Savva (infortunio al ginocchio); Casadei (squalifica, cumulo di ammonizioni).

Le ultime partite giocate

Atalanta in volo: quattro successi nelle ultime cinque, con solidità difensiva e cinismo. Il Torino alterna colpi esterni convincenti a qualche scivolone interno: rendimento altalenante ma con segnali positivi in trasferta.

Atalanta ok ok ko ok ok Torino ok ok ko ok ko

Nelle ultime 5, la Atalanta ha raccolto 12 punti; il Torino ne ha totalizzati 9. Dettaglio risultati:

Atalanta

Atalanta-Cagliari 2-1; Genoa-Atalanta 0-1; Atalanta-Inter 0-1; Atalanta-Roma 1-0; Bologna-Atalanta 0-2.

Torino

Torino-Cremonese 1-0; Sassuolo-Torino 0-1; Torino-Cagliari 1-2; Verona-Torino 0-3; Torino-Udinese 1-2.

L’arbitro di Atalanta-Torino

Dirige Francesco Fourneau (assistenti Bahri e Ceolin, IV Galipò, VAR Di Paolo, AVAR Mariani). In Serie A 2025-26 ha diretto 4 gare, fischiando 3 rigori e mostrando 20 gialli (0 rossi), media di 5 cartellini a partita. Fischio attento sui contatti a centrocampo e uso del VAR puntuale nelle aree.

Informazioni interessanti sul match

La sfida tra Atalanta e Torino promette equilibrio e temi intriganti. La Dea ha ripreso ritmo con una striscia vincente e una difesa più ermetica, spesso colpendo nel quarto d’ora prima dell’intervallo. I granata, pur con alti e bassi, hanno trovato efficacia lontano da casa, blindando le ultime trasferte. Nei precedenti recenti regna la parità, ma a Bergamo la Atalanta ha spesso dettato il passo. Occhio alla fantasia di De Ketelaere (in crescita negli assist) e al feeling da ex di Zapata. Dettaglio non trascurabile: la vulnerabilità del Torino proprio nel finale di primo tempo, zona in cui la Dea è letale. Il contesto tecnico e mentale fa pensare a un match a scacchi, con fasce e piazzati potenziali spartiacque.

Bilancio recente in equilibrio: due successi per parte e un pari nelle ultime cinque sfide di campionato.

A Bergamo la Dea comanda: imbattuta in otto delle ultime nove in casa contro i granata.

Forma Dea: quattro vittorie nelle ultime cinque, con le ultime due senza subire reti.

Effetto casa: con Palladino , tre successi nelle ultime quattro interne, trend in netta ascesa.

, tre successi nelle ultime quattro interne, trend in netta ascesa. Granata altalenanti: cinque ko nelle ultime otto giornate, spesso con almeno due gol al passivo.

Trasferte granata in crescita: due vittorie di fila fuori con clean sheet, caccia al tris.

Difesa Torino : 30 reti subite in 19 turni, dato pesante rispetto alle ultime stagioni.

: 30 reti subite in 19 turni, dato pesante rispetto alle ultime stagioni. Fascia calda: la Atalanta segna spesso tra 31′ e 45′; il Torino è vulnerabile proprio lì.

segna spesso tra 31′ e 45′; il è vulnerabile proprio lì. De Ketelaere è tra i migliori per assist nel periodo recente, motore di rifinitura della Dea.

è tra i migliori per assist nel periodo recente, motore di rifinitura della Dea. Zapata, ex illustre, ha già colpito spesso l’Atalanta: match dal sapore speciale.

Le statistiche stagionali di Atalanta e Torino

La Atalanta tiene più palla (55,6% vs 44,5%) e concede meno (19 gol subiti vs 30), mentre il Torino mostra un’ottima precisione al tiro (51,2% vs 42,4%) e più clean sheet complessivi. La Dea tira di più (191 vs 170) e rifinisce meglio nel fraseggio (85,2% di passaggi riusciti), i granata sono pericolosi nelle ripartenze e sulle palle inattive.

Focus giocatori: per la Atalanta spiccano i gol di Scamacca (5) e gli spunti di De Ketelaere e Lookman; top assist a quota 2 per De Ketelaere, Pasalic e Zappacosta. Ammoniti: de Roon è tra i più sanzionati (4 gialli) e ha un rosso; in porta Carnesecchi vanta 6 clean sheet. Nel Torino guidano le reti Vlasic e Simeone (5), supportati da Adams (3); assist leader Vlasic e Lazaro (2). Nessun rosso di spicco, più gialli per Casadei (5). Tra i pali: Paleari 5 clean sheet, Israel 3.

Atalanta Torino Partite giocate 19 19 Vittorie 7 6 Pareggi 7 5 Sconfitte 5 8 Gol fatti 23 21 Gol subiti 19 30 Possesso palla (%) 55,6 44,5 Tiri totali 191 170 Tiri in porta 81 87 Precisione tiri (%) 42,4 51,2 Clean sheet 6 8 PPDA 12,6 13,8 Accuratezza passaggi (%) 85,2 79,5

FAQ Quando e a che ora si gioca Atalanta-Torino? Sabato 10 gennaio 2026 alle ore 20:45. Dove si gioca Atalanta-Torino? Al New Balance Arena di Bergamo. Chi è l’arbitro di Atalanta-Torino? Francesco Fourneau, assistenti Bahri e Ceolin; IV Galipò; VAR Di Paolo; AVAR Mariani.