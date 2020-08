Atalanta, tre giocatori positivi al Coronavirus

Sono 26 i giocatori dell’Atalanta per il raduno in vista della nuova stagione. Dopo una grandiosa annata 2019/2020, con la semifinale di Champions sfiorata e il terzo posto in Serie A, la formazione bergamasca si prepara alla nuova stagione che prenderà il via a metà settembre.

La nuova stagione dell’Atalanta è cominciata lunedì con il ritrovo della squadra e il primo allenamento al Centro Bortolotti di Zingonia: ancora assente Josip Ilicic, mentre diversi elementi non sono presenti a causa delle convocazioni in Nazionale, da Caldara a Pasalic.

L’Atalanta ha tra l’altro comunicato che tre giocatori sono risultati positivi al coronavirus: non sono stati resi i nomi, ma sono asintomatici e in isolamento per le prossime due settimane. Solamente al termine di questo potranno tornare a disposizione di Gasperini per le prime giornate di Serie A.

I convocati dell’Atalanta:

PORTIERI

CARNESECCHI Marco (in Nazionale – Italia U21: disponibile dal 9/9)

DAJCAR Matevz

GOLLINI Pierluigi

ROSSI Francesco

SPORTIELLO Marco

DIFENSORI

CALDARA Mattia (in Nazionale – Italia: disponibile dall’8/9)

DJIMSITI Berat (in Nazionale – Albania: disponibile dall’8/9)

GUTH Rodrigo

PALOMINO Josè

ŠUTALO Bosko (in Nazionale – Croazia U21: disponibile dall’8/9)

TOLOI Rafael

ESTERNI

BELLANOVA Raoul

CASTAGNE Timothy (in Nazionale – Belgio: disponibile dal 9/9)

GOSENS Robin (in Nazionale – Germania: disponibile dal 7/9)

HATEBOER Hans (in Nazionale – Olanda: disponibile dall’8/9)

RECA Arkadiusz

CENTROCAMPISTI

DA RIVA Jacopo

DE ROON Martin (in Nazionale – Olanda: disponibile dall’8/9)

FREULER Remo

MALINOVSKYI Ruslan (in Nazionale – Ucraina: disponibile dal 7/9)

PAŠALIĆ Mario (in Nazionale – Croazia: disponibile dal 9/9)

PESSINA Matteo

ATTACCANTI

COLLEY Ebrima

GOMEZ Alejandro

MURIEL Luis

ZAPATA Duván

OMNISPORT | 31-08-2020 16:10