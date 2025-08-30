Atalanta U.23, Vavassori schianta il Casarano e si porta il pallone: chi è l’italo-brasiliano della Dea

Gli anticipi della seconda giornata del campionato di Serie C hanno visto brillare l’Atalanta Under 23. La formazione orobica ha battuto 6-2 il Casarano, trascinata dalla tripletta dell’italo-brasiliano Dominic Vavassori. Ma si è giocato anche negli altri due gironi con i successi di Pro Vercelli e Cittadella nel Girone A rispettivamente su AlbinoLeffe e Alcione e quello rotondo dell’Arezzo sul Pontedera nel Girone B. Completa il quadro lo 0-0 tra Vis Pesaro e Rimini.
- L'Atalanta U23 si riscatta dopo il ko di Latina
- I risultati degli anticipi del Girone A
- I risultati degli anticipi del Girone B
L’Atalanta U23 si riscatta dopo il ko di Latina
Focus principale del giorno è sull’Atalanta Under 23. E non potrebbe essere altrimenti. La squadra di Salvatore Bocchetti va sotto in casa contro il Casarano grazie al gol di Malcore dopo 12 minuti. Poi, però, reagisce e rimonta con la doppietta di Cortinovis e la tripletta di Vavassori. I pugliesi hanno un altro sussulto con Ferrara, salvo poi capitombolare definitivamente con il 6-2 firmato da Levak. Così la Dea ha riscattato il ko della prima giornata sul campo del Latina.
Chi è Dominic Vavassori, la stella che trascina la Dea
Chi ha visto i gol o semplicemente ha dato uno sguardo al tabellino della gara, si è inevitabilmente soffermato sul nome di Dominic Vavassori. Non si tratta di un calciatore del tutto sconosciuto, anche Gian Piero Gasperini – tecnico attento ai giovani nonostante qualche polemica – in passato lo aveva attenzionato convocandolo pure in prima squadra. C’è chi parla di predestinato, dal punto di vista del ruolo è una seconda punta di fantasia. Una sorta di numero 10 che rievoca i grandi del passato italiano, quanto meno nelle caratteristiche.
Bergamasco doc, ma con un tocco di verdeoro, dal momento che la mamma del ragazzo è brasiliana. Vavassori ha una sorella che gioca a calcio: si chiama Isabel ed è capitana dell’Atalanta femminile Under 12. Insomma, il pallone è una questione di famiglia.
I risultati degli anticipi del Girone A
Dal Girone C in cui milita l’Atalanta a quello A dove pure c’è qualcosa da raccontare. Anzitutto c’è da dire che la Pro Vercelli ha vinto ancora portandosi quindi a punteggio pieno con 6 punti accumulati in due gare. I piemontesi hanno sconfitto 2-1 l’Albinoleffe con le reti di Comi – fresco di rinnovo contrattuale – e di Coccolo. A nulla è valso il momentaneo pareggio lombardo a timbro di Mandelli. Vince pure il Cittadella, 1-0 contro l’Alcione con gol di Gaddini.
I risultati degli anticipi del Girone B
Succede poco tra Vis Pesaro e Rimini e ne viene fuori infatti un pareggio a reti bianche che non fa felice nessuno. Chi è contento, invece, è l’Arezzo che vince ancora e si porta a 6 punti in classifica. Il team toscano è corsaro in trasferta sul campo del Pontedera. Tavernelli apre le danze e Chierico chiude la pratica già nel primo tempo. Nella ripresa c’è poi spazio per il 3-0 di Varela ma è tutto troppo facile.