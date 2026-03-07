Atalanta-Udinese: probabili formazioni, indisponibili, arbitro, statistiche

Atalanta-Udinese di Serie A 2025-26, 28a giornata: data, orario, formazioni probabili, indisponibili, arbitro, ultime partite e statistiche a confronto.

Atalanta e Udinese aprono un sabato di alta intensità alla New Balance Arena: si gioca sabato 7 marzo 2026 alle 18:00 per la 28a giornata di Serie A. La Dea è 7ª con 45 punti (12 vittorie, 9 pareggi, 6 sconfitte; 37 gol fatti, 24 subiti) e in piena corsa europea; i friulani sono 10ª a quota 35 (10 vittorie, 5 pareggi, 12 sconfitte; 31 reti all’attivo, 39 al passivo) e puntano a consolidare la propria classifica. Una sfida dalle sfumature d’Europa contro una rivale solida e fisica: equilibrio e dettagli faranno la differenza.

Probabili formazioni di Atalanta-Udinese

A poche ore dal fischio d’inizio, l’assetto della Atalanta dovrebbe restare fedele a un 3-4-2-1 molto verticale: out Raspadori, Éderson, De Ketelaere e Scalvini, Gasperini potrebbe confermare Scamacca riferimento con Samardzic e Sulemana alle spalle. In fascia, ballottaggi aperti ma Bellanova e Bernasconi restano in pole; in mezzo regia di de Roon con Pasalic incursore. La Udinese si orienterebbe verso un 3-5-2 di sostanza: con Solet, Bertola e Atta ai box, in difesa spazio a Kamara, Kristensen, Kabasele. Corsie a trazione atletica con Ehizibue e Zemura, in mediana ordine a Karlström. Davanti, coppia fisico-tecnica Zaniolo–Davis. Non si escludono sorprese e rotazioni last minute.

Atalanta (3-4-2-1): Carnesecchi ; Ahanor , Hien , Kolasinac ; Bellanova , de Roon , Pasalic , Bernasconi ; Samardzic , Sulemana ; Scamacca .

Udinese (3-5-2): Okoye ; Kamara , Kristensen , Kabasele ; Ehizibue , Piotrowski , Karlstrom , Ekkelenkamp , Zemura ; Zaniolo , Davis .

Gli indisponibili di Atalanta-Udinese

L’infermeria pesa soprattutto sulla Atalanta, che perde qualità tra trequarti e difesa: senza De Ketelaere e Scalvini calano fantasia e uscita palla, mentre gli stop di Raspadori ed Éderson riducono le alternative offensive e di corsa. La Udinese dovrà gestire assenze nei duelli fisici e nei cambi in mediana, ma l’impianto resta riconoscibile e competitivo. Al momento non risultano squalifiche ufficiali.

Atalanta – Infortunati: Raspadori (infortunio al bicipite femorale), Éderson (infortunio muscolare), De Ketelaere (infortunio al ginocchio), Scalvini (infortunio al ginocchio). Squalificati: nessuno.

– Infortunati: (infortunio al bicipite femorale), (infortunio muscolare), (infortunio al ginocchio), (infortunio al ginocchio). Squalificati: nessuno. Udinese – Infortunati: Solet (infortunio all’inguine), Bertola (infortunio alla caviglia), Atta (infortunio muscolare). Squalificati: nessuno.

Le ultime partite giocate

Atalanta in fiducia: striscia positiva recente e rendimento casalingo solido. La Udinese alterna exploit e blackout, con l’ultima vittoria che ha restituito ossigeno ma un trend esterno ancora da irrobustire.

Atalanta x ok ok ok ko Udinese ok ko ko ko ok

Nelle ultime 5 di campionato la Atalanta ha raccolto 10 punti, la Udinese 6. Dettaglio risultati:

Atalanta

Como-Atalanta 0-0; Atalanta-Cremonese 2-1; Lazio-Atalanta 0-2; Atalanta-Napoli 2-1; Sassuolo-Atalanta 2-1.

Udinese

Udinese-Roma 1-0; Lecce-Udinese 2-1; Udinese-Sassuolo 1-2; Bologna-Udinese 1-0; Udinese-Fiorentina 3-0.

L’arbitro di Atalanta-Udinese

La gara sarà diretta da Antonio Rapuano di Rimini. Assistenti Costanzo – Mastrodonato, IV Ferrieri Caputi, VAR Di Bello, AVAR Meraviglia. In questa Serie A 2025-26 Rapuano ha arbitrato 5 incontri: 2 rigori concessi, 19 gialli, 1 doppio giallo e 1 rosso diretto, media 4,2 ammonizioni a partita.

Statistiche interessanti

Tradizione favorevole alla Atalanta in casa, ma la Udinese ha l’orgoglio di chi ha appena rialzato la testa. La Dea arriva da un lungo periodo con una sola sconfitta nelle ultime dieci, ha segnato molto a Bergamo e concede poco nei primi quindici minuti di ciascun tempo. I friulani, squadra fisica e verticale, sono micidiali nei duelli aerei e sanno colpire in transizione: Davis è in doppia cifra di partecipazioni-gol nella stagione, mentre Zaniolo aggiunge qualità tra le linee. Occhio a Pasalic quando gioca in casa: spesso decisivo negli inserimenti. Il tema tattico: ampiezza e corsie della Dea contro la compattezza a cinque dell’Udinese; chi vincerà i duelli laterali potrà indirizzare l’equilibrio del match.

La Udinese ha vinto l’ultima sfida di campionato con la Atalanta e insegue la prima striscia di almeno due successi di fila contro la Dea dal 2006.

ha vinto l’ultima sfida di campionato con la e insegue la prima striscia di almeno due successi di fila contro la Dea dal 2006. La Atalanta non ha trovato il gol nelle ultime due gare con i friulani: potrebbe arrivare a tre di fila a secco contro i bianconeri per la prima volta dal 2012.

non ha trovato il gol nelle ultime due gare con i friulani: potrebbe arrivare a tre di fila a secco contro i bianconeri per la prima volta dal 2012. Nelle ultime otto a Bergamo, la Atalanta ha vinto sei volte contro la Udinese (2 pareggi), con un bilancio reti complessivo 19-5.

ha vinto sei volte contro la (2 pareggi), con un bilancio reti complessivo 19-5. La Atalanta ha perso solo una delle ultime 10 di Serie A (7V, 2N), e ha limitato al minimo le serie negative in stagione.

ha perso solo una delle ultime 10 di Serie A (7V, 2N), e ha limitato al minimo le serie negative in stagione. La Udinese è tornata al successo senza subire gol: nella gestione Runjaic non accade spesso in striscia, ma la squadra cerca continuità difensiva.

è tornata al successo senza subire gol: nella gestione Runjaic non accade spesso in striscia, ma la squadra cerca continuità difensiva. In trasferta i friulani faticano a segnare: solo raramente sono rimasti a secco per due gare esterne consecutive nelle ultime due stagioni.

La Atalanta è tra le migliori per gol subiti nei primi 15′ dei due tempi; l’ Udinese soffre in particolare tra 46′ e 60′.

è tra le migliori per gol subiti nei primi 15′ dei due tempi; l’ soffre in particolare tra 46′ e 60′. Pasalic ha già colpito spesso i friulani e a Bergamo alza la pericolosità: possibile uomo chiave negli inserimenti.

ha già colpito spesso i friulani e a Bergamo alza la pericolosità: possibile uomo chiave negli inserimenti. Krstovic è tra gli attaccanti più coinvolti dall’inizio del 2026, ma contro l’ Udinese cerca ancora la prima zampata decisiva.

è tra gli attaccanti più coinvolti dall’inizio del 2026, ma contro l’ cerca ancora la prima zampata decisiva. Davis è salito a 11 partecipazioni-gol in stagione: forme e fiducia lo candidano a fattore del match.

Le statistiche stagionali di Atalanta e Udinese

Più possesso e volume di tiro per la Atalanta (possesso 54,6%, 278 tiri totali, 129 nello specchio) rispetto alla Udinese (45,5%, 221 tiri, 99 in porta). La Dea segna di più (37 a 31) e subisce meno (24 a 39), con 10 clean sheet contro i 6 dei friulani. L’Udinese primeggia nei duelli aerei e nella fisicità, ma paga qualcosa in accuratezza e compattezza.

Giocatori: per la Atalanta spiccano Krstovic (7 gol) e Scamacca (6); alla voce assist guidano De Ketelaere, Pasalic e Zalewski (3). Più sanzionati: de Roon (5 gialli) e un rosso per Ahanor. Tra i pali, 10 clean sheet per Carnesecchi. Nella Udinese top scorer Davis (8) e Zaniolo (5); migliori assistman Zaniolo e Atta (3). Ammoniti frequenti: Zaniolo (5). Okoye a quota 5 clean sheet (1 rosso in stagione).

Atalanta Udinese Partite giocate 27 27 Vittorie 12 10 Pareggi 9 5 Sconfitte 6 12 Gol fatti 37 31 Gol subiti 24 39 Possesso palla (%) 54,6 45,5 Tiri nello specchio 129 99 Clean sheet 10 6 Cartellini gialli 41 49 Cartellini rossi 2 1

FAQ Quando e a che ora si gioca Atalanta-Udinese? Sabato 7 marzo 2026 alle ore 18:00. Dove si gioca Atalanta-Udinese? Alla New Balance Arena di Bergamo. Chi è l’arbitro di Atalanta-Udinese? Antonio Rapuano di Rimini; assistenti Costanzo-Mastrodonato, IV Ferrieri Caputi, VAR Di Bello, AVAR Meraviglia.