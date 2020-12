Atalanta, ufficiale l'arrivo di Maehle

E’ ufficiale anche per l’Atalanta l’acquisto, per circa 10 milioni di euro del 23enne centrocampista esterno danese Joakim Maehle già comunicato martedì scorso dal Genk. Ecco il testo del comunicato della Dea: “Atalanta B.C. comunica di aver raggiunto con il club KRC Genk un accordo per il trasferimento a titolo definitivo del calciatore Joakim Mæhle Pedersen. Il calciatore, preventivamente sottoposto alle visite mediche, è già aggregato alla squadra nerazzurra con l’autorizzazione del Genk. L’operazione sarà formalizzata e conclusa il 4 gennaio 2021 all’apertura della campagna trasferimenti”. Maehle dovrebbe essere convocato quindi per la partita casalinga del 6 gennaio contro il Parma.

OMNISPORT | 30-12-2020 15:58