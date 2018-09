Atalanta: un anno in più di Gasperini

Gian Piero Gasperini prolunga di un anno il suo contratto con l'Atalanta, a dimostrazione della fiducia che la società nutre nei suoi confronti in un momento molto delicato, ossia la settimana dell'inattesa e precoce eliminazione dall'Europa League. L'annuncio arriva per bocca dell'amministratore delegato Luca Percassi, che ne ha parlato in un'intervista concessa a 'L'Eco di Bergamo'.

"Il mister è un nostro punto di forza – ha sottolineato il dirigente orobico -. Siamo perfettamente consapevoli del suo valore e di quanto sappia trasmettere ai giocatori. Questo è il motivo per cui abbiamo rinnovato e allungato il suo contratto dal 2020 al 2021, sempre con un anno in più di opzione. Abbiamo già trovato l'accordo, dobbiamo solo formalizzarlo".

SPORTAL.IT | 01-09-2018 11:50