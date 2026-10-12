Atalanta-Venezia 3-1: Krstovic show, Kessie dopo 10 anni. Sarri mette a tacere i malumori, Stroppa rischia l’esonero

La Dea travolge il fanalino di cosa Venezia grazie a un primo tempo straripante e a un Krstovic in giornata di grazia: la panchina di Stroppa traballa sempre di più

L’Atalanta vince e convince ma soprattutto mette nei guai il Venezia di Giovanni Stroppa. Il primo posticipo del lunedì della sesta giornata regala la miglior versione della Dea in questo campionato con Maurizio Sarri che prova a cancellare qualche dubbio e qualche malumore, nei guai ci va però il suo collega che ora rischia l’esonero.

Primo tempo devastante della Dea

La pausa per le nazionali sembra aver fatto benissimo all’Atalanta di Maurizio Sarri che nel posticipo della sesta giornata di serie A parte alla grande contro il Venezia. Il primo tempo è uno show di Krstovic che serve un pallone al bacio per Kessie che con un pallonetto supera Stankovic. Passano solo due minuti e al 60 arriva anche la rete del raddoppio con Krstovic che di testa manda in rete un calcio d’angolo di Elmas. La squadra di Sarri continua a spingere e con Krstovic al 30’ trova anche la terza rete: il montenegrino è bravissimo a ribadire in rete una corta respinta del portiere lagunare. Il Venezia prova a reagire al 37’ accorcia le distanze con Hainaut. Nella ripresa i lagunari ci provano con convinzione, al 62′ trovano anche il gol ma l’azione è viziata da un fuorigioco. Stroppa le prova tutte per invertire la rotta ma l’Atalanta non lascia spiragli e conquista i tre punti.

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Atalanta-Venezia: le emozioni del match

Sarri cancella i malumori, Stroppa rischia grosso

Maurizio Sarri ha avuto probabilmente la risposta che si aspettava dalla sua squadra. L’ex allenatore di Napoli e Juventus ha faticato a dare la sua impronta alla Dea in questo avvio di stagione, solo 5 gol fatti nelle prime 5 giornate di campionato con un bottino di 2 vittorie e 3 sconfitte. Inutile sottolineare che qualche malumore in una piazza esigente come quella di Bergamo era emersa, il toscano trova una prestazione convincente dei suoi e cancella anche le critiche che erano arrivate. Situazione decisamente opposta per Giovanni Stroppa sul fronte opposto, il tecnico del Venezia è a forte rischio esonero dopo la sesta sconfitta in altrettante partite e soprattutto dopo una prestazione decisamente preoccupante anche in chiave futura.

Kessie torna a segnare in serie A dopo 4 anni

Il ritorno del presidente, anche al gol. Franck Kessie è stato uno dei nomi più chiacchierati nel corso della scorsa estate. L’ex centrocampista del Milan è stato infatti anche nel mirino della Juventus che aveva fiutato l’affare a parametro zero. A spuntarla però è stato Cristiano Giuntoli che lo ha portato a Bergamo alla corte di Maurizio Sarri. E ora l’ivoriano torna anche a segnare in serie A: il gol contro il Venezia arriva a distanza di più di 4 anni anni dall’ultima esultanza nel massimo campionato italiano. L’ultima rete risaliva al 22 maggio 2022 con il gol contro il Sassuolo che chiuse la sua esperienza al Milan e blinda lo scudetto dei rossoneri. Il gol con la Dea invece mancava da quasi 10 anni, l’ultima volta risale al 20 dicembre 2016 contro l’Empoli.

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