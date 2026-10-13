Atalanta-Venezia, moviola: bentornato Var e ringrazia anche l’arbitro, due casi decisivi

La prova dell’arbitro Tremolada al Gewiss Stadium nel posticipo di serie A analizzata ai raggi X, il fischietto monzese ha ammonito due giocatori

Nella sua carriera ha seguito numerose manifestazioni sportive e collaborato con agenzie e testate. Esperienza, competenza, conoscenza e memoria storica. Si occupa prevalentemente di calcio

Pochi problemi per Tremolada che però in due circostanze ha avuto bisogno del supporto decisivo del Var Meraviglia per non sbagliare. Corrette le due ammonizioni, vediamo cosa è successo al Gewiss Stadium.

Atalanta-Venezia, i casi da moviola

Questi gli episodi dubbi della gara. Avvio boom: validi al 4′ il gol di Kessie e al 7′ il raddoppio di Krstovic. Primo giallo al 18′, è per Moreno per un’entrata ruvida su Bellanova a metà campo. Al 25′ graziato Scalvini per un’irruenta scivolata sulle gambe di un avversario. Al 30′ Krstovic segna il gol del 3-0 e al 37′ Hainaut accorcia. Valide entrambe le reti.

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Il gol annullato e il rosso diretto

Ammonito al 42′ Juan Jesus. Al 61′ filtrante di Yeboah per l’attaccante nigeriano che insacca, il Var però ravvede una posizione di fuorigioco: gol annullato. All’88’ Elmas si rende protagonista di un brutto intervento su Helgasol. In prima battuta, l’arbitro Tremolada opta per il semplice cartellino giallo ma viene richiamato dalla sala VAR ed estrae il cartellino rosso diretto. Dopo 4′ di recupero finisce 3-1.

Chi è l’arbitro Tremolada

Paride Tremolada della sezione di Monza, la scelta per Atalanta-Venezia, tre stagioni fa ha arbitrato 14 partite: due di Serie A (debutto in Udinese-Lecce), 10 del campionato di Serie B e due di Coppa Italia. Due anni fa ha debuttato maluccio in Lazio-Venezia ed è apparso incerto anche in Napoli-Parma mentre è andato bene in Atalanta-Como. In tutto ha diretto 8 gare di A 2 anni fa e solo due l’anno scorso (Juve-Verona e Sassuolo-Lazio). Ultima uscita in A quest’anno in Udinese-Lazio.

I precedenti tra le due squadre

Nei 6 precedenti 5 vittorie della Dea e un pareggio.

L’arbitro ha ammonito 2 giocatori

Coadiuvato dagli assistenti Regattieri e Giuggoli con Ayroldi IV uomo, Meraviglia al Var e Piccinini all’Avar, l’arbitro del match ha ammonito Matías Moreno (18’) e Juan Jesus (42’), espulso Elmas (88′).