Atalanta-Verona, moviola: De Ketelaere torna quello del Milan, lacrime per De Roon, la gaffe dell’arbitro

La Dea si impone di misura grazie al secondo gol stagionale di Zappacosta, Orban si divora il pari, buona la prova dell’arbitro Ayroldi

Nella sua carriera ha seguito numerose manifestazioni sportive e collaborato con agenzie e testate. Esperienza, competenza, conoscenza e memoria storica. Si occupa prevalentemente di calcio

Senza brillare e rischiando anche grosso nella ripresa con due occasioni che Orban si divora, l’Atalanta liquida il Verona e continua la corsa a un posto Champions. La Dea ora è a -1 dalla Roma (che deve giocare) e a otto punti dal Como quarto. Decisiva la seconda rete stagionale di Zappacosta a fine primo tempo.

L’omaggio a De Roon

Bellissima coreografia nella Curva Sud dell’Atalanta per Marten De Roon diventato l’atalantino più presenze (436). “Prima uomini, poi campioni”, lo striscione che campeggia in curva, tra bandierine colorate e l’immagine che ritrae il giocatore e il suo numero di maglia.

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Atalanta-Verona, i casi da moviola

Questi gli episodi dubbi della gara. Al 10′ Ayroldi tocca il pallone in maniera involontaria. Atalanta infastidita perché stava attaccando, ma visto che l’ultimo pallone era stato toccato da un giocatore in maglia gialla, il possesso è dell’Hellas. Primo giallo al 17′: è per Edmunsson per un fallo su Krstovic. Spicca in negativo la prova di De Keteleare, abulico e molle come ai tempi del Milan.

L’unico lampo di De Ketelaere

Regolare al il gol di Zappacosta al 37′ con un gran sinistro da fuori. aL 54′ ammonito Valentini per un intervento in ritardo ai danni di De Ketelaere. Al 55′ l’unica giocata buona del belga, un lancio per Krstovic che colpisce la traversa. Al 63′ giallo per Gagliardini: fallo tattico speso su Ederson. All’83’ ammonito Hiern che interviene duramente su Gagliardini. Finisce 1-0 per la Dea.

Chi è l’arbitro Ayroldi

Giovanni Ayroldi, la scelta di Rocchi per Atalanta-Verona, è nato Molfetta, in Puglia, il 25 ottobre 1991, sotto il segno dello Scorpione. Attualmente ha 34 anni. Figlio d’arte, il padre è Stefano Ayroldi, mentre lo zio è Nicola Ayroldi, entrambi sono stati arbitri di calcio. Giovanni Ayroldi ha intrapreso sin da giovanissimo, a soli 16 anni, la carriera da arbitro. Nel 2013 ha fatto il suo esordio in Serie D e dopo tre anni di gavetta, nel 2016, ha ottenuto la promozione in Lega Pro. Il grande esordio in Serie A è avvenuto nel 2020, dove ha diretto non solo nel massimo campionato italiano, ma anche in Serie B.

Due anni fa è stato fermato dopo la pessima direzione in Inter-Genoa. Ha debuttato nella scorsa stagione in Parma-Fiorentina senza commettere errori ed ha lasciato un po’ a desiderare poi in Genoa-Verona e Torino-Como per poi stabilizzarsi come rendimento.

I precedenti con le due squadre

Nove i precedenti con l’Hellas (4 vittorie e 5 pari), due con la Dea (due vittorie).

L’arbitro ha ammonito 4 giocatori

Coadiuvato dagli assistenti Bercigli e Fontani con Crezzini IV uomo, Maggioni al Var e La Penna all’Avar, l’arbitro del match ha ammonito Edmundsson, Valentini, Gagliardini, Hien.