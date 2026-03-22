Atalanta-Verona: probabili formazioni, indisponibili, arbitro, statistiche

Atalanta-Verona di Serie A 2025-26, 30a giornata: data, orario, probabili formazioni, indisponibili, arbitro e statistiche a confronto.

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Atalanta e Verona aprono il loro testa-coda della 30a giornata di Serie A 2025-26 domenica 22 marzo 2026 alle 15:00, alla New Balance Arena di Bergamo. La Dea arriva al match da 7ª in classifica con 47 punti (12 vittorie, 11 pareggi, 6 sconfitte; 40 gol fatti, 27 subiti), mentre gli scaligeri sono ultimi con 18 punti (3 vittorie, 9 pareggi, 17 sconfitte; 22 reti segnate, 51 incassate). Per i nerazzurri è una prova d’appello verso l’Europa, per gli ospiti uno snodo salvezza ad altissima tensione.

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Probabili formazioni di Atalanta-Verona

Verso il calcio d’inizio, l’assetto della Atalanta dovrebbe restare sul 3-4-2-1: Carnesecchi tra i pali e terzetto arretrato con Scalvini, Djimsiti, Kolasinac. Sulle corsie, si va verso Zappacosta e Bernasconi, con in mezzo de Roon ed Ederson. Sulla trequarti, opzione De Ketelaere insieme a Zalewski alle spalle di Krstovic, che potrebbe essere preferito a rotazioni più offensive. La Verona dovrebbe ripartire dal 3-5-2: spazio a Montipò, linea a tre con Edmundsson, Nelsson, Valentini. A destra Belghali, a sinistra Frese; in mezzo regia fisica con Akpa Akpro, Gagliardini, Harroui. Davanti, coppia di gamba e profondità Bowie–Orban. Tra gli indisponibili gialloblù pesano Serdar, Bradaric e Bella-Kotchap; nessuna squalifica segnalata.

Atalanta (3-4-2-1): Carnesecchi; Scalvini, Djimsiti, Kolasinac; Zappacosta, de Roon, Ederson, Bernasconi; De Ketelaere, Zalewski; Krstovic

(3-4-2-1): Carnesecchi; Scalvini, Djimsiti, Kolasinac; Zappacosta, de Roon, Ederson, Bernasconi; De Ketelaere, Zalewski; Krstovic Verona (3-5-2): Montipò; Edmundsson, Nelsson, Valentini; Belghali, Akpa Akpro, Gagliardini, Harroui, Frese; Bowie, Orban

Gli indisponibili di Atalanta-Verona

Capitolo assenze: la Verona arriva al match con defezioni che tolgono esperienza in difesa e gamba sulle corsie, imponendo scelte obbligate e qualche adattamento. La Atalanta non segnala forfait di rilievo alla vigilia: un vantaggio nella gestione dei cambi e dell’intensità gara, in un pomeriggio che potrebbe imporre ritmo alto e pressioni continue.

Atalanta – Infortunati: nessuno segnalato. Squalificati: nessuno.

– Infortunati: nessuno segnalato. Squalificati: nessuno. Verona – Infortunati: Serdar (lesione del legamento crociato anteriore), Bradaric (infortunio muscolare), Bella-Kotchap (problema al bicipite femorale). Squalificati: nessuno.

Le ultime partite giocate

La Atalanta arriva da un periodo solido: 2 vittorie, 2 pari e 1 sconfitta nelle ultime cinque. La Verona paga invece una striscia complicata con 4 ko e 1 successo, ma ha dato segnali di pericolosità in ripartenza lontano da casa. Indizi utili per leggere ritmo, fiducia e inerzia del match.

Vittorie Pareggi Sconfitte Atalanta 2 2 1 Verona 1 0 4

Atalanta Lazio-Atalanta 0-2 Atalanta-Napoli 2-1 Sassuolo-Atalanta 2-1 Atalanta-Udinese 2-2 Inter-Atalanta 1-1



Verona Parma-Verona 2-1 Sassuolo-Verona 3-0 Verona-Napoli 1-2 Bologna-Verona 1-2 Verona-Genoa 0-2



L’arbitro di Atalanta-Verona

Dirige Giovanni Ayroldi; assistenti Bercigli e Fontani, IV Crezzini, VAR Maggioni, AVAR La Penna. In questa Serie A 2025-26 Ayroldi ha diretto 7 gare: 1 rigore assegnato, 31 ammonizioni, 1 doppia ammonizione e 1 rosso diretto, per una media di 4,7 cartellini a partita.

Arbitro: AYROLDI

Assistenti: BERCIGLI – FONTANI

IV: CREZZINI

VAR: MAGGIONI

AVAR: LA PENNA

Informazioni interessanti sul match

La storia recente fra Atalanta e Verona promette ritmo e gol a Bergamo, con sfide spesso spettacolari e medie realizzative alte. La Dea, fortissima alla New Balance Arena nell’era recente, incrocia una squadra affamata di punti che ha saputo colpire anche lontano da casa. Occhi sui protagonisti: la verve casalinga di Scamacca e la crescita di De Ketelaere contro la verticalità ospite di Orban. Il trend stagionale racconta di una difesa nerazzurra solida nell’anno solare e di uno Verona che, quando può ripartire, resta pericoloso. Numeri alla mano, potrebbe nascere una gara a strappi: gestione e qualità in possesso per i padroni di casa, transizioni e coraggio per gli ospiti. E la posta in palio – Europa da una parte, salvezza dall’altra – alza ulteriormente la temperatura del match.

Dopo il 3-1 dell’andata, la Verona sogna la doppietta stagionale sulla Atalanta , impresa riuscita ai gialloblù solo nel 2013/14.

sogna la doppietta stagionale sulla , impresa riuscita ai gialloblù solo nel 2013/14. Nelle ultime cinque a Bergamo tra queste squadre: due successi per parte e un pari, con 20 gol complessivi. Media altissima e spettacolo frequente.

La Atalanta ha vinto 10 delle ultime 11 gare contro la squadra ultima in classifica, ma l’unico ko del filotto è proprio il 1-3 subito con la Verona a dicembre.

ha vinto 10 delle ultime 11 gare contro la squadra ultima in classifica, ma l’unico ko del filotto è proprio il 1-3 subito con la a dicembre. La Dea arriva da due pareggi di fila: stessa somma di segni “X” delle precedenti 16 gare con Palladino, segnale di maggiore equilibrio.

Dall’esordio casalingo di Palladino, New Balance Arena fortino: 22 punti in 9 partite (7V, 1N, 1P).

La Verona punta a due vittorie esterne consecutive per la prima volta dal dicembre 2024.

punta a due vittorie esterne consecutive per la prima volta dal dicembre 2024. Nell’anno solare 2026, miglior difesa la Atalanta (8 gol subiti, come il Milan) contro la peggior retroguardia Verona (26 incassati).

(8 gol subiti, come il Milan) contro la peggior retroguardia (26 incassati). Scamacca a caccia del bis di reti in casa: in questo campionato solo pochi hanno segnato più di lui tra le mura amiche.

a caccia del bis di reti in casa: in questo campionato solo pochi hanno segnato più di lui tra le mura amiche. De Ketelaere letale a Bergamo: 8 degli ultimi 10 gol in A sono arrivati in casa; tra gol e assist è tra i più produttivi dal 2022/23.

letale a Bergamo: 8 degli ultimi 10 gol in A sono arrivati in casa; tra gol e assist è tra i più produttivi dal 2022/23. Orban è una freccia in contropiede: 4 reti di transizione nei Top-5 campionati europei, ma è a secco da cinque presenze.

Le statistiche stagionali di Atalanta e Verona

La Atalanta segna di più (40) e concede meno (27) della Verona (22 fatti, 51 subiti). Possesso: 54,5% per i nerazzurri contro il 40,3% gialloblù. Tiri nello specchio: 136 per la Dea, 107 per gli ospiti. Anche i clean sheet premiano i padroni di casa (10 a 5), mentre la precisione al cross e il volume dei duelli mostrano un Verona battagliero ma meno pulito tecnicamente. PPDA simile, ma l’efficacia della pressione atalantina è superiore per organizzazione e qualità individuale.

Giocatori: per la Atalanta fin qui guidano i gol Scamacca e Krstovic (8 a testa); assist-man più produttivi Zalewski e Krstovic (4). Più ammonizioni: de Roon (6) e un rosso. In porta Carnesecchi a quota 10 clean sheet. Nella Verona il capocannoniere è Orban (7), miglior assist-man Giovane Santana (5); più gialli Gagliardini (6), un rosso per Orban. Montipò a 4 gare senza gol subiti.

Atalanta Verona Partite giocate 29 29 Vittorie 12 3 Pareggi 11 9 Sconfitte 6 17 Gol fatti 40 22 Gol subiti 27 51 Possesso palla (%) 54,5 40,3 Tiri nello specchio 136 107 Clean sheet 10 5 Ammonizioni 44 61 Espulsioni 2 3

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FAQ Quando e a che ora si gioca Atalanta-Verona? Domenica 22 marzo 2026 alle ore 15:00. Dove si gioca Atalanta-Verona? Alla New Balance Arena di Bergamo. Chi è l’arbitro di Atalanta-Verona? L’arbitro è Giovanni Ayroldi; assistenti Bercigli e Fontani, IV Crezzini, VAR Maggioni, AVAR La Penna.