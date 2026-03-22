Atalanta-Verona: probabili formazioni, indisponibili, arbitro, statistiche

Atalanta e Verona aprono il loro testa-coda della 30a giornata di Serie A 2025-26 domenica 22 marzo 2026 alle 15:00, alla New Balance Arena di Bergamo. La Dea arriva al match da 7ª in classifica con 47 punti (12 vittorie, 11 pareggi, 6 sconfitte; 40 gol fatti, 27 subiti), mentre gli scaligeri sono ultimi con 18 punti (3 vittorie, 9 pareggi, 17 sconfitte; 22 reti segnate, 51 incassate). Per i nerazzurri è una prova d’appello verso l’Europa, per gli ospiti uno snodo salvezza ad altissima tensione.
- Probabili formazioni di Atalanta-Verona
- Gli indisponibili di Atalanta-Verona
- Le ultime partite giocate
- L'arbitro di Atalanta-Verona
- Informazioni interessanti sul match
- Le statistiche stagionali di Atalanta e Verona
Probabili formazioni di Atalanta-Verona
Verso il calcio d’inizio, l’assetto della Atalanta dovrebbe restare sul 3-4-2-1: Carnesecchi tra i pali e terzetto arretrato con Scalvini, Djimsiti, Kolasinac. Sulle corsie, si va verso Zappacosta e Bernasconi, con in mezzo de Roon ed Ederson. Sulla trequarti, opzione De Ketelaere insieme a Zalewski alle spalle di Krstovic, che potrebbe essere preferito a rotazioni più offensive. La Verona dovrebbe ripartire dal 3-5-2: spazio a Montipò, linea a tre con Edmundsson, Nelsson, Valentini. A destra Belghali, a sinistra Frese; in mezzo regia fisica con Akpa Akpro, Gagliardini, Harroui. Davanti, coppia di gamba e profondità Bowie–Orban. Tra gli indisponibili gialloblù pesano Serdar, Bradaric e Bella-Kotchap; nessuna squalifica segnalata.
- Atalanta (3-4-2-1): Carnesecchi; Scalvini, Djimsiti, Kolasinac; Zappacosta, de Roon, Ederson, Bernasconi; De Ketelaere, Zalewski; Krstovic
- Verona (3-5-2): Montipò; Edmundsson, Nelsson, Valentini; Belghali, Akpa Akpro, Gagliardini, Harroui, Frese; Bowie, Orban
Gli indisponibili di Atalanta-Verona
Capitolo assenze: la Verona arriva al match con defezioni che tolgono esperienza in difesa e gamba sulle corsie, imponendo scelte obbligate e qualche adattamento. La Atalanta non segnala forfait di rilievo alla vigilia: un vantaggio nella gestione dei cambi e dell’intensità gara, in un pomeriggio che potrebbe imporre ritmo alto e pressioni continue.
- Atalanta – Infortunati: nessuno segnalato. Squalificati: nessuno.
- Verona – Infortunati: Serdar (lesione del legamento crociato anteriore), Bradaric (infortunio muscolare), Bella-Kotchap (problema al bicipite femorale). Squalificati: nessuno.
Le ultime partite giocate
La Atalanta arriva da un periodo solido: 2 vittorie, 2 pari e 1 sconfitta nelle ultime cinque. La Verona paga invece una striscia complicata con 4 ko e 1 successo, ma ha dato segnali di pericolosità in ripartenza lontano da casa. Indizi utili per leggere ritmo, fiducia e inerzia del match.
|Vittorie
|Pareggi
|Sconfitte
|Atalanta
|2
|2
|1
|Verona
|1
|0
|4
- Atalanta
- Lazio-Atalanta 0-2
- Atalanta-Napoli 2-1
- Sassuolo-Atalanta 2-1
- Atalanta-Udinese 2-2
- Inter-Atalanta 1-1
- Verona
- Parma-Verona 2-1
- Sassuolo-Verona 3-0
- Verona-Napoli 1-2
- Bologna-Verona 1-2
- Verona-Genoa 0-2
L’arbitro di Atalanta-Verona
Dirige Giovanni Ayroldi; assistenti Bercigli e Fontani, IV Crezzini, VAR Maggioni, AVAR La Penna. In questa Serie A 2025-26 Ayroldi ha diretto 7 gare: 1 rigore assegnato, 31 ammonizioni, 1 doppia ammonizione e 1 rosso diretto, per una media di 4,7 cartellini a partita.
- Arbitro: AYROLDI
- Assistenti: BERCIGLI – FONTANI
- IV: CREZZINI
- VAR: MAGGIONI
- AVAR: LA PENNA
Informazioni interessanti sul match
La storia recente fra Atalanta e Verona promette ritmo e gol a Bergamo, con sfide spesso spettacolari e medie realizzative alte. La Dea, fortissima alla New Balance Arena nell’era recente, incrocia una squadra affamata di punti che ha saputo colpire anche lontano da casa. Occhi sui protagonisti: la verve casalinga di Scamacca e la crescita di De Ketelaere contro la verticalità ospite di Orban. Il trend stagionale racconta di una difesa nerazzurra solida nell’anno solare e di uno Verona che, quando può ripartire, resta pericoloso. Numeri alla mano, potrebbe nascere una gara a strappi: gestione e qualità in possesso per i padroni di casa, transizioni e coraggio per gli ospiti. E la posta in palio – Europa da una parte, salvezza dall’altra – alza ulteriormente la temperatura del match.
- Dopo il 3-1 dell’andata, la Verona sogna la doppietta stagionale sulla Atalanta, impresa riuscita ai gialloblù solo nel 2013/14.
- Nelle ultime cinque a Bergamo tra queste squadre: due successi per parte e un pari, con 20 gol complessivi. Media altissima e spettacolo frequente.
- La Atalanta ha vinto 10 delle ultime 11 gare contro la squadra ultima in classifica, ma l’unico ko del filotto è proprio il 1-3 subito con la Verona a dicembre.
- La Dea arriva da due pareggi di fila: stessa somma di segni “X” delle precedenti 16 gare con Palladino, segnale di maggiore equilibrio.
- Dall’esordio casalingo di Palladino, New Balance Arena fortino: 22 punti in 9 partite (7V, 1N, 1P).
- La Verona punta a due vittorie esterne consecutive per la prima volta dal dicembre 2024.
- Nell’anno solare 2026, miglior difesa la Atalanta (8 gol subiti, come il Milan) contro la peggior retroguardia Verona (26 incassati).
- Scamacca a caccia del bis di reti in casa: in questo campionato solo pochi hanno segnato più di lui tra le mura amiche.
- De Ketelaere letale a Bergamo: 8 degli ultimi 10 gol in A sono arrivati in casa; tra gol e assist è tra i più produttivi dal 2022/23.
- Orban è una freccia in contropiede: 4 reti di transizione nei Top-5 campionati europei, ma è a secco da cinque presenze.
Le statistiche stagionali di Atalanta e Verona
La Atalanta segna di più (40) e concede meno (27) della Verona (22 fatti, 51 subiti). Possesso: 54,5% per i nerazzurri contro il 40,3% gialloblù. Tiri nello specchio: 136 per la Dea, 107 per gli ospiti. Anche i clean sheet premiano i padroni di casa (10 a 5), mentre la precisione al cross e il volume dei duelli mostrano un Verona battagliero ma meno pulito tecnicamente. PPDA simile, ma l’efficacia della pressione atalantina è superiore per organizzazione e qualità individuale.
Giocatori: per la Atalanta fin qui guidano i gol Scamacca e Krstovic (8 a testa); assist-man più produttivi Zalewski e Krstovic (4). Più ammonizioni: de Roon (6) e un rosso. In porta Carnesecchi a quota 10 clean sheet. Nella Verona il capocannoniere è Orban (7), miglior assist-man Giovane Santana (5); più gialli Gagliardini (6), un rosso per Orban. Montipò a 4 gare senza gol subiti.
|Atalanta
|Verona
|Partite giocate
|29
|29
|Vittorie
|12
|3
|Pareggi
|11
|9
|Sconfitte
|6
|17
|Gol fatti
|40
|22
|Gol subiti
|27
|51
|Possesso palla (%)
|54,5
|40,3
|Tiri nello specchio
|136
|107
|Clean sheet
|10
|5
|Ammonizioni
|44
|61
|Espulsioni
|2
|3
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FAQ
- Quando e a che ora si gioca Atalanta-Verona?
-
Domenica 22 marzo 2026 alle ore 15:00.
- Dove si gioca Atalanta-Verona?
-
Alla New Balance Arena di Bergamo.
- Chi è l’arbitro di Atalanta-Verona?
-
L’arbitro è Giovanni Ayroldi; assistenti Bercigli e Fontani, IV Crezzini, VAR Maggioni, AVAR La Penna.
Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.