Atalanta, virale il post da nerd scelto dal Bayern per gli ottavi di Champions: Scamacca e Kane diventano Pokemon   

Il club bavarese ha scelto un modo originale per annunciare l’abbinamento con la Dea, omaggiando un videogame cult degli anni ’90

Gianluca Scamacca e Harry Kane trasformati in Pokemon: questa l’idea del Bayern Monaco per annunciare l’abbinamento con l’Atalanta agli ottavi di finale di Champions League. Il post da veri nerd del club bavarese ha raggiunto un enorme successo sui social.

Champions, Bayern-Atalanta in stile Pokemon

“Sei stato sfidato dall’Atalanta!”. Con questo annuncio il Bayern Monaco ha comunicato ai propri follower l’abbinamento con la Dea dopo il sorteggio degli ottavi di finale di Champions League. La frase pubblicata dal club bavarese non è affatto casuale: si tratta infatti di una citazione dal mondo dei Pokemon e precisamente del videogame che Nintendo ha dedicato ai celebri mostriciattoli giapponese, di cui ricorre quest’anno il 30° anniversario. Ma il Bayern non si è limitato a citare semplicemente i Pokemon…

Scamacca e Kane come Pikachu

Il post presente su tutti gli account ufficiali della squadra tedesca contiene infatti un video, realizzato molto probabilmente con l’intelligenza artificiale, che riproduce proprio l’intro a una delle battaglie tipiche del videogame. Solo che, al posto di Pikachu e compagni, nel video ecco spuntare allenatori e giocatori delle due squadre. Dopo la sigla iniziale, si vede la versione videogame di Vincent Kompany, tecnico del Bayern, raggiungere il centrocampo all’interno di uno stadio e poco dopo all’allenatore belga si affianca anche Raffaele Palladino.

A questo punto il gioco chiede a entrambi di lanciare il proprio Pokemon: al posto di uno dei simpatici animaletti, ecco spuntare da un lato Gianluca Scamacca e dall’altro Harry Kane. Da notare l’eleganza del club bavarese: l’attaccante della Dea, che non ha di certo lo stesso status internazionale di Kane, ha gli stessi valori del collega del Bayern… La scena si chiude quando si scopre il terreno della battaglia: è l’Allianz Arena colorata di rosso e blu, in tutto il suo splendore.

Il successo sui social

La trovata del Bayern è diventata rapidamente virale, raccogliendo like e condivisioni su tutte le piattaforme social tra i tifosi delle due squadre e non solo. “Atalanta e Pokemon, due delle mie passioni in un unico post”, scrive Scippa su X. “Bell’idea per i 30 anni dei Pokemon”, aggiunge Hammy. “Video sensazionale”, scrive Axl. “Complimenti all’admin del Bayern”, aggiunge Adi su Instagram. “Adesso mi commuovo”, confessa Matu. “Grande creatività per una grande sfida”, aggiunge Mateus.