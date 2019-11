Atalanta: Zapata vola in Spagna

Duvan Zapata non ha intenzione di forzare i tempi di recupero del suo infortunio.

L'attaccante colombiano si è allenato in preparazione della sfida di Champions League contro la Dinamo Zagabria, ma le sensazioni hanno consigliato la massima prudenza per evitare ricadute, motivo per il quale Gasperini ha deciso di non convocarlo.

L'ex centravanti di Napoli, Udinese e Sampdoria ha deciso inoltre di recarsi in Spagna per un consulto specialistico al fine di far maggiore chiarezza sulla situazione.

SPORTAL.IT | 26-11-2019 14:31