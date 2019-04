Ataman dice di crederci

Ergin Ataman, il coach dell’Efes Pilsen, mette le cose in chiaro alla vigilia della gara con l’Olimpia Milano: “Anche se questa partita non cambierà la nostra posizione in classifica cercheremo di fare del nostro meglio: è l’ultima partita della stagione regolare in casa e vorremmo vincerla”.

“Sarà una sfida divertente contro una squadra dalla grande capacità offensiva e che può schierare elementi del calibro di Mike James, James Nunnally, Nemanja Nedovic e Vladimir Micov” aggiunge l’ex timoniere di Mens Sana Siena e Fortitudo Bologna.

SPORTAL.IT | 03-04-2019 17:19