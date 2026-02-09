Lookman show ma non basta, gol annullato al nigeriano: Simeone ko tra le polemiche

Il Betis espugna il Metropolitano 1-0 con Antony. Lookman brillante ma sfortunato, gol annullato. Atletico in crisi e Simeone ammette i limiti.

Era stato un ciclone all’esordio con l’Atletico Madrid, aveva realizzato anche una rete ed un assist ma – a distanza di tre giorni – il bomber Ademola Lookman, pur brillando ancora, non è riuscito ad evitare la sconfitta casalinga dei suoi. Il Betis conquista il Metropolitano. Cambia tutto dopo il 5-0 incassato in Coppa del Re, il Betis si prende un rivincita clamorosa e batte fuori casa per la prima volta l’Atlético Madrid. Basta un lampo di Antony per piegare i rojiblancos e riaprire il campionato andaluso, mentre la squadra di Simeone cade tra polemiche e frustrazione. Stessi protagonisti della sfida di coppa, ma copione opposto: più cinico e organizzato il Betis, confuso e sterile l’Atlético che si conferma in crisi.

Simeone senza Barrios: mancano ritmo e idee

Le assenze pesano. Senza Barrios, il centrocampo perde geometrie e personalità. Simeone inserisce Mendoza dall’inizio, ma l’equilibrio non funziona. Anche Pubill dà forfait per un virus, costringendo a ulteriori aggiustamenti difensivi. L’Atlético parte forte, con pressing e attacchi continui, ma la manovra resta disordinata e poco lucida.

Il Betis cambia strategia rispetto alla Coppa. Pellegrini abbassa il baricentro, aspetta e riparte veloce. Una scelta semplice ma efficace. Bakambu ha due occasioni nitide in campo aperto, entrambe neutralizzate da Oblak. Sono i primi segnali che la partita sta prendendo una direzione diversa.

Con il passare dei minuti gli andalusi guadagnano fiducia, rallentano il ritmo e gestiscono il possesso, spegnendo l’entusiasmo iniziale dei padroni di casa. Al terzo affondo arriva il colpo decisivo. Antony riceve al limite, si accentra e lascia partire un destro potente che sorprende Oblak e si infila sul palo lontano. È l’1-0 che cambia tutto: il Betis si compatta, l’Atlético perde certezze.

Lookman brilla, ma il VAR lo ferma

Tra i pochi a salvarsi c’è Lookman. Il nigeriano è il più vivace, si muove tra le linee, prova a creare superiorità e cerca spesso la conclusione. Nel finale di primo tempo trova anche il pareggio di testa su cross di Llorente, ma l’arbitro annulla per fuorigioco. Una decisione che spegne l’entusiasmo del Metropolitano. Nonostante l’impegno, resta isolato in un attacco poco incisivo.

Assalto sterile nella ripresa

Simeone cambia tre uomini all’intervallo per aumentare la spinta offensiva. Entrano forze fresche, compreso Griezmann, ma il copione non cambia. L’Atlético fatica a costruire occasioni pulite. Valles salva il risultato con due interventi decisivi, uno dei quali con l’aiuto della traversa. Anche un autogol del Betis viene cancellato dal VAR per fuorigioco millimetrico.

Nel finale il pubblico rumoreggia: la squadra attacca con nervosismo, senza lucidità. Dopo la prova convincente in Coppa, i rojiblancos tornano ai problemi cronici: tanto possesso, poche idee e scarsa concretezza. La Liga sembra ormai fuori portata, mentre l’obiettivo minimo resta la qualificazione alla Champions. L’impressione è di una squadra incapace di trovare continuità e con una classifica in Liga non del tutto soddisfacente.

Simeone: analisi e responsabilità

Nel post-partita il tecnico argentino riconosce i meriti degli avversari: “Gli avversari hanno giocato meglio di noi, hanno difeso molto bene e ci hanno concesso poche occasioni, fatta eccezione per quelle di Julián e Lookman nel primo tempo. Hanno difeso bene, hanno contrattaccato efficacemente, hanno lavorato come una squadra e hanno sfruttato gli spazi. Complimenti alla squadra avversaria.”

Sui limiti offensivi: “La squadra sta lottando con questa situazione; è successo non solo oggi, ma in molte partite in cui abbiamo affrontato avversari che giocano con un possesso palla. Ci manca chiarezza in attacco. È nostra responsabilità, come staff tecnico, non essere riusciti a migliorare questo aspetto, ma lavoreremo per fornire alla squadra gli strumenti affinché i giocatori possano risolvere il problema individualmente.”

Sul gol annullato di Lookman, commenta infine Simeone: “Non mi interessa quella situazione. La partita non è andata bene e non credo sia stata decisiva. Se avessimo pareggiato, staremmo parlando della stessa cosa. Oggi le cose ci sono andate contro; forse domani andranno a nostro favore.

