Atene, Musetti contro Djokovic per le Finals e sfatare il tabù titolo: Nole tiene appesa Torino ma strabilia in campo

La finale di Atene mette in palio le ATP Finals per Musetti, che però dovrà sfatare il tabù titoli contro Djokovic, che nel suo torneo avrà certamente una carica in più per vincere

La multimedialità quale approccio personale e professionale. Ama raccontare lo sport focalizzando ogni attenzione sul tempo reale: la verità della dirette non sono opinioni ma fatti

Il nuovo torneo di Novak Djokovic ad Atene vedrà affrontarsi in finale proprio il serbo contro Lorenzo Musetti, che per strappare il pass per le Nitto ATP Finals, dove non si sa ancora se sarà presente Nole, dovrà interrompere il digiuno di titoli che dura dal 2022 e la striscia di cinque sconfitte consecutive in un atto conclusivo del circuito maggiore.

Musetti deve sfatare il tabù titolo contro Djokovic per guadagnarsi per Finals

A contendersi il titolo all’ATP 250 di Atene saranno le prime due teste di serie, che per motivi differenti avranno certamente un motivo in più verso la finale. Djokovic infatti vorrà infatti essere il primo a inserire il proprio nome nell’albo d’oro di quello che è il suo nuovo torneo dopo aver deciso di spostare la sede dalla sua Belgrado alla capitale greca.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Musetti ad Atene invece si gioca la sua ultima chance per guadagnarsi la qualificazione alle Nitto ATP Finals. Per riuscirci Lorenzo dovrà però sfatare il tabù finali, lui che ha perso le ultime cinque consecutive disputate a livello ATP e non trionfa nel circuito maggiore dall’autunno del 2022, in modo da scavalcare Felix Auger-Aliassime, che al momento lo precede nella Race di soli cinque punti.

Djokovic impressiona nella “sua” Atene

Riuscirci però non sarà affatto semplice per Musetti, soprattutto visto il rendimento mostrato da Djokovic, che ad Atene ha messo in campo una delle sue migliori versioni viste in questo 2025, a testimonianza di quanto ci tenga al torneo. Nole è infatti approdato all’atto consecutivo senza concedere nemmeno un set ai propri avversari e soprattutto in semifinale contro Yannick Hanfmann ha sfoderato una prestazione di alto livello, dimostrando anche che i guai fisici accusati a Shanghai e osservati anche durante il Six Kings Slam sono definitivamente alle spalle.

Ma la presenza di Nole a Torino è ancora in dubbio

Nonostante l’ottimo livello espresso e le buone condizioni fisiche, Djokovic non ha ancora sciolto le riserve sulla sua presenza alle ATP Finals, confermando che deciderà solamente al termine del torneo di Atene quando interrogato a riguardo: “Sì, ho visto il tabellone e i gironi, ma non cambia nulla. Prenderò la decisione dopo Atene”. Una scelta quella di Nole che potrebbe stravolgere i gironi delle Finals, con Musetti che in caso di forfait del serbo lo sostituirebbe in caso non dovesse vincere il titolo in Grecia. Se invece dovesse vincere l’azzurro sarebbe Felix Auger-Aliassime a prendere il posto di Djokovic se dovesse rinunciare a volare a Torino.