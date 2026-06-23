“Atleti finiti in ospedale”, Paltrinieri e Taddeucci si sfogano: World Aquatics ancora nel mirino dopo Parigi 2024

Paltrinieri e Taddeucci attaccano World Aquatics e denunciano i gravi problemi gastrointestinali accusati da alcuni atleti (finti anche in ospedale) per via della scarsa qualità delle acque in occasione della quarta tappa della Coppa del Mondo di nuoto di fondo andata in scena a Setúbal

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Torna l’incubo Senna nel nuoto di fondo dopo che nella quarta tappa della Coppa del Mondo andata in scena in Portogallo a Setúbal alcuni atleti sono finiti in ospedale dopo essere stati male in seguito alla gara. Una situazione denunciata sui social da Gregorio Paltrinieri e Ginevra Taddeucci, oltre che da altri atleti, e che pone nuovamente l’attenzione sulle acque e sull’operato di World Aquatics dopo quanto successo in occasione delle Olimpiadi di Parigi 2024.

Atleti in ospedale a Setúbal, Paltrinieri e Taddeucci si sfogano contro World Aquatics

La 10km andata in scena a Setúbal in occasione della quarta tappa della Coppa del Mondo di nuoto di fondo si è trasformata in una vera e propria gara di sopravvivenza, con alcuni atleti che dopo la gara hanno accusato gravi problemi intestinali, venendo obbligati anche ad andare in ospedale nei casi più gravi. Una situazione denunciata dal campione olimpico Paltrinieri attraverso una storia sul proprio profilo Instagram: “World Aquatics… La qualità dell’acqua è un problema, la temperatura dell’acqua è un problema, e non cambia mai davvero niente. Più di 10 atleti malati, alcuni in ospedale”.

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Storia Instagram Gregorio Paltrinieri

A soffrire le conseguenze delle condizioni non idonee è stata anche Taddeucci, medaglia di bronzo a Parigi 2024, che ha condiviso la sua esperienza anch’essa tramite una storia Instagram: “Una notte intera a vomitare, sdraiata per terra! Cara World Aquatics, stiamo affrontando problemi di scarsa qualità dell’acqua nelle competizioni da anni. Dov’è la protezione per gli atleti?”.

Storia Instagram Ginevra Taddeucci

World Aquatics nel mirino

A finire nel mirino è inevitabilmente World Aquatics, che nonostante le preoccupazioni degli atleti che avevano evidenziato i loro dubbi sulle qualità delle acque di Setúbal ha deciso comunque di far disputare la gara. Denunce che forse dovrebbero portare a rivedere i protocolli dei regolamenti di World Aquatics sulla qualità delle acque che valutano la balneabilità verificando i livelli di Escherichia coli ed enterococchi.

Torna l’incubo Parigi 2024

Quanto successo in Portogallo ci riporta con la mente indietro di due anni, alle Olimpiadi di Parigi 2024 e alle polemiche sulla Senna, con gli atleti che avevano attaccato duramente la decisione di disputare lì le gare di nuoto di fondo venendo però ignorati da World Aquatics. Senna che tra l’altro tornerà protagonista in occasione degli Europei che si terranno dal 4 all’8 agosto, anche se questa volta sarà un tratto del fiume differente rispetto a quello dei Giochi Olimpici e aperto alla balneazione pubblica a partire da quest’estate a ospitare le gare, con la speranza che dunque tutto vada meglio rispetto a due anni fa.