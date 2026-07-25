Spettacolo a Firenze nella prima giornata dei Campionati Italiani: Andy sfiora i 18 metri nel triplo, Leo prenota l'oro agli Europei e Nadia torna a collezionare titoli.

Se mai ci fosse modo di traslare il glossario del calcio in una nicchia di esperti, lui ne farebbe parte. Non si perde una svista arbitrale né gli umori social del mondo delle curve

Non solo Jacobs, con la vittoria – con tanto di brivido per una falsa partenza da cui Marcell è stato provvidenzialmente “graziato” – nei 100 metri: grandi emozioni nella prima notte degli Assoluti di Firenze, i Campionati Italiani di atletica leggera. Buone notizie dal salto triplo, col nuovo record tricolore firmato da Andy Diaz, e dal getto del peso con la performance da numero 1 del beniamino di casa Leonardo Fabbri. Ennesimo titolo in bacheca anche per Nadia Battocletti, tornata vincente dopo la serata amara del Golden Gala, e per Zaynab Dosso che ha vinto i 100 femminili senza forzare più di tanto. Proprio come Jacobs tra i maschietti.

Andy Diaz, record italiano nel triplo: sfiorati i 18 metri

Diciassette metri e 87 centimetri: è questa la misura del nuovo record nazionale del triplo. L’ha stabilita Andy Diaz, che ha ritoccato di 15 centimetri il suo primato stagionale e ha ulteriormente distanziato, per quel che riguarda le prestazioni nel 2026, il grande rivale: il portoghese Pedro Picardo, fermo a 17 metri e 71. Per l’italo-cubano anche un secondo salto a 17 metri e 81, prima di interrompere prudentemente la sua gara: l’obiettivo è ripetersi, anzi migliorarsi, agli Europei di Birmingham (dal 10 al 16 agosto). Secondo posto per il sorprendente Simone Biasutti, che ha chiuso con 17 metri e 32 (prima non aveva mai superato il muro dei 17). Terzo un Andrea Dallavalle insolitamente sotto tono, con 16 metri e 86.

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Fabbri vince e convince nel peso, Dosso da “6” nei 100

Applausi a scena aperta anche per Leonardo Fabbri, che si è confermato in forma smagliante. Ennesima misura “importante” per lui: 22,43 metri, utili a conquistare l’oro nazionale davanti a Zane Weir (21,42) e a Nick Ponzio (20,86). Il campione toscano detiene già il seasonal best mondiale (22,74 metri a Eugene in Diamond League) e appare già in forma Europei. Vittoria un po’ meno convincente, invece, per Zaynab Dosso nei 100 femminili. Per la campionessa emiliana un tempo non trascendentale in finale, 11”24, comunque sufficiente a lasciarsi alle spalle Alice Pagliarini (11”48) e Rachele Torchio (11”55). A Birmingham servirà qualcosina in più.

Riecco Battocletti nei 5000, per Nadia caccia al bis nei 1500

Dopo la delusione del Golden Gala, riecco la vera Nadia Battocletti. Per la pluricampionessa trentina ennesimo titolo nazionale, stavolta nei 5000, dopo una gara condotta con grande autorevolezza e in cui è riuscita a staccare a tre giri dal termine la rivale più temibile, Micol Majori. Per Battocletti un tempo non eccezionale (15’12”65) ma fiducia ritrovata ed energie preservate in vista del tentativo di bis: i 1500 metri, finale in programma nel pomeriggio di domenica. Alle spalle di Battocletti, come detto, Micol Majori col tempo di 15’20”81 e Chiara Munaretto, terza col crono di 15’51”38.