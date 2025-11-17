Atletica, dalla Cina arriva Chen Yujie: il record da urlo a 17 anni è un messaggio anche per Doualla

Compirà 17 anni a fine dicembre, ma Chen Yujie ha trovato il modo per far parlare di sé: a Guangzhou ha firmato il primato asiatico Under 20 con un tempo sensazionale

Attenzione al vento che soffia dalla Cina: che i “China National Games” sarebbero stati capaci di regalare prestazioni fuori dall’ordinario pochi dubitavano, ma da qui a pensare di vedere una quasi 17enne firmare il quarto tempo all time Under 18 sulla distanza dei 100 metri, forse un po’ ce ne passava. E allora prendete carta e penna o tenete a mente il nome di Chen Yujie: il 29 dicembre le candeline saranno appunto 17, ma intanto in pista ha dominato la finale dei 100 metri, dove però gareggiavano anche le atlete senior. Non era una finale per sole ragazze: il dominio è stato lampante, e adesso il mondo può dire di aver scoperto una nuova sprinter dal’avvenire (chissà quanto) luminoso.

Doualla s’è trovata una rivale bella pronta: sarà rivalità vera?

Per fare un paragone: Kelly Doualla questa estate ha corso i 100 metri in 11”21, nuovo primato europeo Under 18. Yujie a Guangzhou ha fermato le lancette sull’11”10, con un vento a favore di 0,7 metri al secondo. Una prestazione straordinaria, così come straordinaria è stata l’accelerazione che da metà pista in poi l’ha vista letteralmente annichilire tutte le rivali, a quanto pare per nulla sorprese dallo straordinario tempo fatto registrare dalla giovanissima collega.

Doualla, vale la pena ricordarlo, è nata il 20 novembre 2009, quindi poco meno di 11 mesi dopo rispetto all’asiatica: l’idea che possano essere loro i riferimenti delle gare veloci nei prossimi anni, almeno nei singoli continenti di appartenenza, non è affatto campata per aria. Anche se, come tanti tecnici hanno già avuto modo di dire, i tempi fatti registrare a questa età vanno sempre presi con le molle. Quello di Yujie, però, ha stupito per la solidità mostrata e la capacità di incidere rispetto ad avversarie che erano certamente molto più attese.

Il passaggio di testimone da Wei Yongli e l’umiltà di Chen

Tra queste c’era anche Wei Yongli, 34 anni da poco compiuti, che ai “China National Games” ha potuto constatare che il passaggio di consegne è praticamente cosa fatta (il suo personale è di 10”99, stabilito nel 2018). Tanto che quando è nata Chen lei aveva già 17 anni, e dunque una carriera già in rampa di lancio.

Yujie a fine gara l’ha abbracciata e l’ha ringraziata per i preziosi consigli offerti nelle giornate di gara. “Dopo aver lavorato così tanto a lungo su alcune migliorie tecniche, finalmente posso dire di aver fatto una gara completa, facendo bene ogni passo dall’inizio alla fine. Mi sentivo molto rilassata e non ho pensato al tempo, ma mi sono semplicemente goduta questa finale. Adesso spero solo di non caricarmi di troppe aspettative, perché so che ne ho di strada da fare”.

In Cina per lei hanno già coniato un soprannome, essendo l’atleta di punta della cosiddetta “generazione delle sorelline”. “Va bene, come mi vedono le persone è affare loro, usino pure le parole che ritengono più appropriate, ma io devo solo essere me stessa”.