Fabbri show ai Societari di Rieti, record Doualla ma vince Hooper: Fortunato batte Stano, ok Desalu e Osakue

Quinta vittoria di fila per il campione toscano, Kelly firma il personale nei 200 chiusi al secondo posto: epico duello nella marcia, tutti i risultati e gli Scudetti.

Se mai ci fosse modo di traslare il glossario del calcio in una nicchia di esperti, lui ne farebbe parte. Non si perde una svista arbitrale né gli umori social del mondo delle curve

Il magic moment di Leonardo Fabbri continua. Quinta vittoria di fila per il campione toscano, che firma un ottimo 21,66 ai Societari di Rieti. Ottime pure le indicazioni fornite da Fausto Desalu e Daisy Osakue, così come la performance di Gloria Hooper, autrice di un fantastico bis nei 200 dopo i 100 del giorno prima, sempre davanti a Kelly Doualla che ha ritoccato il personale. Infine, la marcia con lo stratosferico duello tra Francesco Fortunato e Massimo Stano nei 10.000 metri: l’ha spuntata il primo, che ha avuto ragione vincitore della medaglia d’oro ai Giochi di Tokyo al termine di un confronto appassionante.

Peso, Fabbri sa solo vincere: altra misura top

Ormai Fabbri sa solo vincere, a Rieti il campione toscano cala il pokerissimo nel getto del peso. Un dominio per lui, testimoniato dalla misura vincente: 21,66 metri. Trionfo scontato per il portacolori dell’Atl. Firenze Marathon/Aeronautica, titolare del titolo continentale, davanti a Nick Ponzio (Athletic Club 96 Alperia) secondo con la misura di 20,59, mentre Zane Weir (Enterprise Sport&Service/Fiamme Gialle) è terzo con 20,04 metri. Per Fabbri, in particolare, si tratta della quinta affermazione consecutiva. La vittoria di Rieti giunge infatti dopo i successi a Roma, Lucca, Pergine Valsugana e Ostrava.

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Desalu trionfa nei 200, Hooper precede Doualla

Successo nei 200 maschili per il campione olimpico della staffetta 4×100 ai magici Giochi di Tokyo: Fausto Desalu. Il portacolori della Libertas Unicusano Livorno/Fiamme Gialle ha chiuso in 20″48 precedendo l’argento europeo Under 23 Damiano Dentato (20”76) e Leo Domenis (20”93). Nei 200 femminili bis per Gloria Hooper. Per la stella dell’Atletica Brescia 1950 il crono di 23”52 davanti a Kelly Doualla, seconda in 23”60: migliorato il personale. Doualla è la quarta allieva italiana di sempre a siglare una performance del genere, terzo posto invece per Alessandra Bonora in 23”66.

Osakue vince ancora, successo per Bruni nell’asta

Sette giorni dopo il record italiano (64,68 metri), ancora una prova di grande rilievo per Daisy Osakue: disco spedito a 61,99 metri all’ultimo turno, giusto per consolidare il successo davanti a Benedetta Benedetti (56,85) e Diletta Fortuna (54,93). Vince e convince pure Roberta Bruni nel salto con l’asta: per lei 4,60 metri, con tris di errori a 4,74: sarebbe stato record. Seconda posizione per Great Nnachi, terza per Maria Roberta Gherca. Nel martello successo di Giorgio Olivieri con 69,49 davanti a Simone Falloni e Catalin Bodean, nel giavellotto femminile vittoria di Pascaline Adanhoegbe con 52,86 metri davanti a Margherita Randazzo e Sofia Frigerio.

Marcia: successo di Fortunato nel duello con Stano

Attesissimo il confronto diretto nella marcia, col successo di Francesco Fortunato davanti a Massimo Stano. Bravo l’atleta dell’Enterprise Sport & Service di Avellino a resistere al tentativo di allungo del rappresentante dell’Aden Exprivia Dai Optical Molfetta. A 600 metri dal termine lo scatto decisivo da parte di Fortunato, capace di distanziare il rivale e di chiudere con il crono di 38’48″31, circa cinque secondi più veloce di quello di Stano. Entrambi avranno modo di sfidarsi nuovamente ai Campionati Europei di Birmingham, in programma dal 10 al 16 agosto, sulla distanza dei 21,097 km. Ormai l’unica del panorama individuale della marcia alle grandi competizioni.

Societari Rieti: chi ha vinto gli Scudetti e tutti i risultati

Scudetti assegnati all’Athletic Club 96 Alperia Bolzano in campo maschile e all’Atletica Brescia 1950 in quello femminile. Per gli altoatesini si tratta del quinto tricolore dopo quelli vinti nel 2019, 2020, 2022 e 2024, mentre la società lombarda trionfa ininterrottamente dal 2019. Tutti i risultati: negli 800 maschili vittoria di Giovanni Lazzaro, nei femminili successo per Alexandra Almici. Nei 5000 maschili vittoria del tunisino Mohamed Jhinaoui, nei femminili della burundese Francine Niyomukunzi. Nei 400 ostacoli successi di Michele Bertoldo e Ludovica Cavo, nell’alto di Manuel Lando e nel lungo di Leonardo Pini. Nel lungo femminile bis per Greta Brugnolo dopo la vittoria nel triplo.

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