Atletica, Jacobs: "Brutte sensazioni, non posso sempre vincere"

Il campione olimpico ammette: "Ci sono errori che non dovrò ripetere".

16-02-2023 17:27

Al meeting di Lievin, Marcell Jacobs ha perso l’imbattibilità che durava da ben due anni, essendo arrivato secondo nei 60 metri. Il campione olimpico dei 100 metri ha analizzato la propria prestazione ai microfoni della Gazzetta dello Sport: “Purtroppo non ho l’abbonamento alla vittoria. Comunque è solo un passaggio della mia carriera, un prezioso insegnamento”.

L’italiano più veloce della storia si è soffermato sulla propria condizione di forma, mandando un messaggio chiaro ai fan preoccupati in vista dei prossimi grandi impegni: “Fisicamente sto bene, non ho problemi. Ma non ho avuto buone sensazioni: fatico a essere fluido e decontratto, a lasciarmi andare”.

Marcell Jacobs non vuole più regalare delusioni e sa bene che c’è qualcosa da migliorare: “Ci sono errori che non dovrò ripetere. Ho tre settimane prima di Istanbul per mettere a posto gli aggiustamenti tecnici necessari. E ripeto: non sono preoccupato”. Prossimo impegno Istanbul, ma nel mirino ci sono ovviamente gli Europei indoor. Attualmente Jacobs non è più il favorito, spetta al velocista azzurro tornare il numero uno.