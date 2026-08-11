Atletica, Jacobs ko durante la finale, problema all'adduttore: sfuma l'oro, staffetta a rischio, caos sui social

L'azzurro costretto a fermarsi dopo 40 metri nella finale 100 metri degli Europei di Birmingham: oro al britannico Glave in 10"09, tempo inferiore a quello registrato da Marcell in semifinale. "Ho sentito un fastidio all'adduttore, dispiace tantissimo"

Tokyo 2021, Monaco di Baviera 2022, Roma 2024: i 100 metri di Birmingham 2026 non si aggiungono alla collezione di ori di Marcell Jacobs, che si ferma ai 40 metri della finale a causa di un infortunio.

Jacobs ko nella finale dei 100 metri

Marcell Jacobs si era qualificato per la finale con il miglior tempo della semifinale, 10″08 con 0.6 metri al secondo di vento a sfavore. Ma dopo una brutta partenza, a circa cinquanta metri si è alzato terminando la gara ‘al passo’ e al settimo posto in 12″26. Oro al padrone di casa, il britannico Romell Glave in 10″09 in una finale caratterizzata da un vento a sfavore di 0.4 metri al secondo. La doppietta della Gran Bretagna è stata completata da Jeremiah Azu, argento in 10″16, terzo il tedesco Owen Ansah in 10″19. L’altro azzurro in finale, Chituru Ali, argento due anni fa a Roma nella gara vinta da Jacobs, ha concluso sesto in 10″34.

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Problema all’adduttore per Jacobs

L’azzurro ha parlato di fastidio all’adduttore: “Ho sentito un fastidio, mi sono fermato subito. “Dispiace tantissimo, mi sentivo veramente bene. Ho sentito un fastidio grandissimo all’adduttore quando mi sono messo sul blocco di riscaldamento, quello che mi aveva fatto fermare prima di Montecarlo”. Così Marcell Jacobs dopo il ritiro nella finale dei 100 agli Europei di Birmingham. “Sarei stato disposto a rompermi qualsiasi cosa pur di fare questa gara. Sapevo di poter vincere, per come avevo corso la semifinale”.

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“L’obiettivo resta Los Angeles”

Purtroppo la muscolatura non ha retto – ha aggiunto – la rabbia è che la finale è stata vinta con un tempo che avevo fatto in semifinale, ma fa parte del gioco, è un altro insegnamento per la mia carriera. Non prendo più in modo triste quello che accade, sicuramente adesso faremo un check per capire il problema poi vedremo. La staffetta? Ho esperienza, e so che sarà dura. Ma domani facciamo gli accertamenti per dare un’entità precisa all’infortunio. Poi capiremo: dispiace per la staffetta, ci tengo tanto, siamo campioni europei in carica, ma vediamo. Peccato perché avevo ritrovato una corsa fluida, ma l’obiettivo resta Los Angeles, mi sento più forte di prima e continuerò sulla mia strada”.

Jacobs ko, i tifosi si scatenano

E i tifosi sono impietosi, come Claudio: “sempre stato un rottame…fa 2 gare l’anno senza rompersi, ma 2 turni ravvicinati sono già troppi”. E Alberto aggiunge: “Dai … altri 6 anni di allenamenti… e di parole”. Stefania mette il coltello nella piaga: ” Meno male che correva per ricordare Livio Berruti…”. Mentre Canio è laconico: “Ormai è tutto rotto e probabilmente non potrà neanche fare la staffetta”. Roberto invece va controcorrente: “Resta comunque un grande campione al quale bisogna dire solo grazie”. Valerio non lascia spazio a scuse: “Ormai ha in canna un numero limitato di 100 all’anno, uno di troppo e si rompe”. Solo dispiacere per Rosario: “Spiace avrei firmato x una medaglia”.