Atletica, per Tortu un altro passo verso la forma migliore

Momento di riflessione sulle proprie prestazioni per Filippo Tortu: reduce dalla vittoria nei 100 metri a La Chaux-de-Fonds, nel meeting Resisprint di Ferragosto, l’atleta delle Fiamme Gialle sa che il 10.18 ottenuto in gara è un tempo un po’ al di sotto delle aspettative, ma non ne fa un dramma e ribadisce di essere sulla strada giusta verso la miglior condizione.

“Sicuramente le aspettative erano altre, ma credo che anche in questa occasione siano arrivati dei segnali positivi – le parole di Tortu, riporatte dall’agenzia Ansa -. Il 100 metri ottimale è in costruzione, e credo arriverà all’inizio del mese di settembre. Aver battuto in questa occasione atleti che sono già andati molto forte è un fatto che mi soddisfa. Un passo alla volta verso la forma ideale”.

OMNISPORT | 16-08-2020 09:49