Gli Europei di atletica dicono ufficialmente addio alla Gold Crown e accolgono il primo storico montepremi della competizione, che debutterà a partire dall'edizione 2028 che si disputerà in Polonia

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Rivoluzione totale nel mondo per gli Europei di atletica, che dalla prossima edizione diranno addio ai bonus della Gold Crown, sostituiti dal primo storico montepremi ufficiale della competizione, che metterà in palio un totale di 3,5 milioni di euro per gli atleti, con i primi otto classificati in ogni specialità che si porteranno a casa un premio.

Rivoluzione agli Europei di atletica: addio Gold Crown, benvenuto montepremi

Dopo le edizioni di Roma 2024 e Birmingham 2026 agli Europei Chorzów nel 2028 non saranno più presenti i bonus della Gold Crown, che garantiva un premio da 50 mila euro all’atleta autore della miglior prestazione per ogni settore a livello maschile e femminile, ovvero velocità e ostacoli, mezzofondo e fondo, lanci, peso, salti e prove multiple e staffette.

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Al posto della Gold Crown infatti in Polonia nel 2028 debutterà il primo storico montepremi ufficiali degli Europei che metterà in palio un totale di 3,5 milioni di euro, garantendo premi ai primi otto classificati di ogni specialità, col vincitore che però riceverà un compenso inferiore a quanto la Gold Crown garantiva agli atleti premiati. Per quanto le cifre siano inferiori a quelli di altri sport come il tennis, questa rappresenta una vera e propria svolta per gli Europei di atletica, considerando che nelle passate edizioni la maggior parte delle medaglie d’oro erano tornati a casa senza alcun assegno, così come tutti gli altri partecipanti al torneo.

Il nuovo montepremi degli Europei

Gli azzurri avranno così uno stimolo in più per confermarsi in Polonia nel 2028, considerando che ogni successo vale 30 mila euro, mentre la medaglia d’argento vale 15 mila e quella di bronzo 10 mila. A seguire dal quarto all’ottavo posto i premi poi saranno a scendere a partire dai 5 mila euro fino ai mille.

Questo il nuovo montepremi degli Europei di atletica: