Atletica: Roma Appia Run, trionfo marocchino. Bene la Inglese

L’omaggio a Bikila all’insegna dell’Africa. Festa di sport nella Capitale per la XXI edizione della Roma Appia Run, la corsa su strada competitiva di 13 km: podio tutto marocchino nella prova maschile con Aziz Laktri primo al traguardo in 38:22, davanti a Hicham Boufars (38:40) e a Tarik Marhnaoui (39:10).

Tra le donne successo della millennial ugandese, classe 2001, Esther Yeko Chekwemoi, classe 2001, prima in 45:29; al secondo posto Veronica Inglese, al suo ritorno alle gare dopo due anni e mezzo (45:29).

Circa 7000 i partecipanti alla manifestazione (anche la non competitiva di 4 km). “La Roma Appia Run si lega al mito di Bikila prima medaglia africana nella storia delle Olimpiadi – afferma Roberto De Benedittis, presidente di Acsi Italia Atletica -. La presenza degli atleti africani ha caratterizzato da sempre la manifestazione. Nei giorni in cui qualcuno distingue la partecipazione degli atleti in base alla provenienza noi siamo fieri di non aver mai percorso questa strada ingiusta e pericolosa”.

VIRGILIO SPORT | 28-04-2019 14:24