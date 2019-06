Atletica: Tortu a Oslo cerca bis sui 100

(ANSA) – ROMA, 10 GIU – Torna in gara nei 100 metri Filippo Tortu, al via giovedì a Oslo nella 5/a tappa della Diamond League. Per il 20enne brianzolo una nuova uscita sul rettilineo dello sprint dopo l’esordio di Rieti in 9.97 (non omologato per vento) e il quinto posto in 20.36 sui 200 del Golden Gala settimana scorsa. Nella specialità che l’ha visto abbattere il muro dei dieci secondi con il record di 9.99 a Madrid, meno di un anno fa, sarà la sua seconda esperienza nel massimo circuito mondiale. La prima è stata a Roma, nel 2018, quando finì terzo in 10.04, superando l’asso USA Christian Coleman. Proprio lo statunitense, battuto a Shanghai da Noah Lyles (9.86 per entrambi) sarà a fianco di Tortu a Oslo, assieme al connazionale Michael Rodgers (10.09 a Nanchino) e alla titolata coppia britannica formata da Reece Prescod (9.97 a Shanghai), vicecampione europeo, e Chijindu Ujah (10.13 a Hengelo).

Iscritti anche l’ivoriano Arthur Cissé (10.01 martedì scorso a Praga) e il giapponese Yuki Koike (10.04 a Osaka).

ANSA | 10-06-2019 16:08