Atletica: Tortu su Fb, ora sono tempiese

(ANSA) – TEMPIO PAUSANIA (SASSARI), 28 AGO – “26/8/2018 ore 9:00. Mi è stata conferita la Cittadinanza Onoraria di Tempio Pausania. Una data e un’ora che non scorderò più per tutta la vita. Mi sono sempre sentito Sardo e, d’ora in avanti, potrò dire di esserlo, a tutti gli effetti. Grazie ai Tempiesi, alla Gallura e alla Sardegna per farmi sentire parte di questo fantastico popolo. Ora posso dirlo: Socu Timpiesu (sono tempiese, ndr)”. Lo scrive sul suo profilo Facebook, il velocista Filippo Tortu, al quale domenica è stata conferita dal sindaco Andrea Biancareddu, la cittadinanza onoraria di Tempio Pausania, in Gallura.

Il recordman dei 100 metri, accompagnato dal padre, originario del centro gallurese, ha poi partecipato alla festa patronale.

VIRGILIO SPORT | 28-08-2018 11:39