Atletico, Griezmann si rifiuta di andare in ritiro

Giorni di grande tensione tra l'Atletico Madrid e l'ormai ex beniamino dei tifosi Antoine Griezmann.

L'attaccante francese ha annunciato da due mesi il suo addio ai colchoneros per passare al Barcellona, ma ancora manca l'ufficialità e il campione del mondo è stato convocato in ritiro da Diego Simeone. Secondo quanto riporta Marca, il giocatore ha comunicato all'Atetico che non si presenterà al primo allenamento stagionale.

SPORTAL.IT | 06-07-2019 20:37