Atletico Inter con Griezmann e Simeone o è Fantacalcio?

Un’Inter modello Atletico per tornare in alto. Sarà davvero questa la strategia di Marotta e Suning? L’ingaggio di Godin sarebbe stato solo il primo step di un percorso ben più ampio e che prevederebbe prima l’acquisto di Griezmann e poi – nonostante il recente rinnovo di contratto con i colchoneros – addirittura lo sbarco in nerazzurro di Simeone. La bomba l’ha lanciata l’ex nerazzurro Diego Forlan: “l’Inter venderà Icardi per prendere Griezmann, me l’ha detto una fonte certa”. Come arrivare al bomber della Francia campione del mondo? Vendendo Icardi in cambio della clausola di 110 milioni ed aggiungendo un extra per assicurarsi l’attaccante dell’Atletico Madrid (che però ha un ingaggio 3 volte superiore).

IL PIANO – Fantacalcio? Non per Enzo Bucchioni. La firma de La Nazione su Tmw dice la sua: “Il giallo di mercato è già in scena. E, naturalmente, i giornali spagnoli non sono stati con le mani in mano. Scavando sono arrivati a Simeone. Secondo una ricostruzione, Suning avrebbe intenzione di rilanciare subito l’Inter per fermare lo strapotere juventino e avrebbe pensato al Cholo, grande allenatore e grande ex. Sarebbe proprio l’argentino il sogno dei cinesi per la panchina e l’offerta sarebbe di 10 milioni per quattro anni di contratto”.

ATLETICO INTER – Ma non finisce qua perchè in Spagna vanno addirittura oltre, sempre secondo queste indiscrezioni oltre a Griezmann, per convincere Simeone, Suning avrebbe intenzione di prendere anche il portiere Oblak e perfino recuperare dall’oblio turco un ex fedelissimo come Arda Turan. In pratica una sorta di Atletico Inter. Curiosità da non trascurare: il possibile arrivo di Simeone all’Inter è quotato anche da bookmakers, quindi ritenuto plausibile anche da loro sempre molto attenti.

SPORTEVAI | 29-03-2019 08:43