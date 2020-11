Luis Suarez non potrà giocare la sua prima sfida da ex contro il Barcellona a causa del Covid. Il bomber uruguaiano è risultato positivo al Coronavirus dopo un tampone effettuato a poche ore di distanza dalla positività di un altro membro della selezione di Tabarez, Matias Vina.

Il Pistolero dovrà quindi dare forfait per la partita di sabato prossimo contro i blaugrana, e per il match della Celeste contro il Brasile in programma questa settimana.

OMNISPORT | 16-11-2020 21:42