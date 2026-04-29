Atletico Madrid-Arsenal, che tensione: lite nel sottopassaggio tra Simeone e White. E i Gunners scatenano la “guerra dell’erba”

Dopo il rigore concesso alla squadra di Arteta, Simeone quasi viene a contatto con White e Zubimendi e il Cholo rischia di perdere Alvarez in vista della sfida di ritorno

Per lui gli sport americani non hanno segreti: basket, football, baseball e la capacità innata di trovare la notizia dove altri non vedono granché

Un match equilibrato e carico di tensione. Al Metropolitano la gara di andata della semifinale di Champions League tra Atletico Madrid e Arsenal. Un pareggio per 1-1 che lascia completamente aperti i discorsi di qualificazione in vista della gara di ritorno che si giocherà martedì all’Emirates Stadium. Una tensione dovuta sia all’importanza della posta in palio sia alle tante decisioni arbitrali controverse che hanno fatto alzare il livello della tensione già nel corso del primo tempo con il Cholo Simeone scatenato in panchina ma anche nel sottopassaggio che conduce allo spogliatoio.

La lite nel sottopassaggio

Un primo tempo molto nervoso, anche a causa del rigore arrivato proprio nei momenti finale. Nel sottopassaggio la tensione è palpabile con Giuliano Simeone che ha qualcosa da dire a White. Papà Diego prima interviene nelle vesti di piacere poi però arrivano gli screzi sia con White che con Zubimendi che non prendono bene il suo intervento. Il tecnico dell’Atletico però riesce subito a smorzare la tensione e le due squadre tornano negli spogliatoi senza ulteriori contrasti.

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La “guerra dell’erba” al Metropolitano

Le partite di Champions League soprattutto se si tratta di una semifinale così equilibrata si possono decidere anche per una questione di dettagli o di centimetri. In questo caso i centimetri che contano sono quelli dell’erba del campo da gioco. Alla vigilia del match lo staff dell’Atletico Madrid ha chiesto alla Uefa di misurare l’altezza dell’erba con i commentatori inglesi che hanno ironizzato: “Hanno avuto paura delle arti oscure di Simeone”. Gli ispettori della Uefa sono dunque scesi in campo armati di ogni sorta di strumenti per le verifiche dimostrando agli inglesi che l’altezza era di 26 millimetri, quella giusta visto che la regola prevede che vada dai 21 ai 30.

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Simeone in ansia per Alvarez e Giuliano

Un pareggio per 1-1 che lascia le possibilità di qualificazione alla finale completamente aperte in vista del match di ritorno in programma a Londra la prossima settimana. Ma in casa Atleti c’è qualche preoccupazione in più legata agli infortuni. I Colchoneros hanno dovuto fare i conti con tanti problemi fisici nel corso del match e nella sfida d’andata contro i Gunners hanno perso per infortunio Giuliano Simeone uscito dal campo alla fine del primo tempo (al suo posto è entrato Le Normand) e nel finale a fermarsi per infortunio è stato il gioiello Julian Alvarez dopo un duro scontro di gioco con Eze. La speranza è quella di riuscire a recuperare entrambi per la gara di ritorno anche in virtù degli infortuni che hanno fermato Pablo Barrios e Nico Gonzalez.