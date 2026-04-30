Atletico Madrid-Arsenal, moviola: due rigori inesistenti e un terzo tolto col Var, che disastro

La prova dell’arbitro olandese Danny Makkelie nell’andata delle semifinali di Champions League al Metropolitano analizzata al microscopio da Calvarese

Nella sua carriera ha seguito numerose manifestazioni sportive e collaborato con agenzie e testate. Esperienza, competenza, conoscenza e memoria storica. Si occupa prevalentemente di calcio

Sa essere infallibile quando è in serata sì ma è capace anche di commettere errori clamorosi Danny Makkelie e in Champions è andata proprio così per l’arbitro olandese. Vediamo cosa ha combinato.

A.Madrid-Arsenal, i casi da moviola

Questi gli episodi dubbi della gara. Al 42′ la prima svista: Makkelie ravvede gli estremi del rigore per un contatto lieve in area tra Hancko e Gyokeres e regala un penalty agli inglesi: il bomber svedese segna dal dischetto. L’arbitro olandese si ripete al 55′, quando va al monitor per rivedere una mano sospetta (ma che pareva innocua) di White su tiro di Marcos Llorente. Ancora rigore (assai dubbio) e pareggio di Alvarez.

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Il terzo rigore tolto grazie al Var

Al 78′ Makkelie concede un terzo rigore per un pestone di Hancko su Eze. La panchina spagnola esplode, Simeone è inviperito: l’arbitro però viene richiamato all’on field review dal Var e dopo aver rivisto le immagini al monitor cambia idea facendo inferocire l’Arsenal. Scatta così il primo giallo ad Hancko per proteste. Dopo 7′ di recupero la gara finisce 1-1.

La moviola di Calvarese

Sui rigori della gara ha detto la sua il talent di Prime, Gianpaolo Cavarese: “Dopo che hai assegnato il primo rigore, anche il secondo è da assegnare. Io sul secondo ho pochi dubbi perché vedo un movimento ad allargarsi di White, mentre sul primo qualcuno in più. Il terzo rigore, che poi verrà tolto, è più difficile: Eze arriva prima, la dinamica effettivamente sembra da calcio di rigore, ma il piede destro non viene pestato e il piede sinistro viene strisciato a terra, questo non mi piace. Vedendolo in tv, è giusto toglierlo”.

La rabbia dell’Arsenal

Il tecnico dell’Arsenal Mikel Arteta a fine gara è una furia dopo il rigore prima dato e poi tolto dal Var. “Accetto il rigore che hanno deciso di darci contro, ma non ci va giù quello che ci hanno tolto col VAR. L’arbitro ha deciso di togliere il rigore ed è inconcepibile, lo ha visto tre volte e ha deciso di toglierlo, è questione di uniformità soprattutto se guardiamo quello che è successo in Psg-Bayern. E’ un gol potenzialmente decisivo per la fase finale, non è concepibile”.

Chi è l’arbitro Makkelie

Arbitro per vocazione (ha iniziato addirittura a 16 anni, debuttando tra i professionisti nel 2005, 22enne), Danny Makkelie – la scelta per Atletico Madrid-Arsenal – è nato il 28 gennaio 1983 a Willemstad, la capitale dell’isola caraibica di Curacao, nazione costitutiva dei Paesi Bassi. Di professione è poliziotto e la severità è uno dei suoi marchi di fabbrica: non tollera le proteste troppo accese ed è di manica larga coi cartellini: nel 2014 ne ha dispensati ben 13 in Ado Den Haag-Feyenoord, tutt’ora record assoluto per l’Eredivisie olandese. In Champions League ha debuttato il 21 ottobre 2014 (in Chelsea-Maribor).

Nello stesso anno si era reso protagonista di una figuraccia durante un corso di addestramento arbitri internazionale. L’olandese si era divertito con i colleghi a rivedere su YouTube il video del presidente della FIFA Blatter che cadeva dal palco. Questo gesto, che non è piaciuto neanche alla federazione olandese, fu segnalato da alcuni partecipanti come “inadeguato e di cattivo gusto”. Nella sua attività di poliziotto durante qualche rissa la sua notorietà gli ha permesso di sedare gli animi più facilmente. Curiosità: ad agosto 2016 un poliziotto è rimasto ucciso in una sparatoria in Olanda e alcuni telegiornali hanno utilizzato la sua foto per dare la notizia.

L’arbitro ha ammonito solo un giocatore

Coadiuvato dagli assistenti Steegstra e de Vries con Gözübüyük IV uomo, Higler al Var e van Boekel all’Avar, l’arbitro del match ha ammonito solo Hancko.