Atletico Madrid-Arsenal, che delusione dopo PSG-Bayern e Di Canio boccia Lookman: "Non è un grande giocatore"

Dallo spettacolo del Parco dei Principi alla gara monoritmo del Wanda Metropolitano: le due facce della Champions. E nella critica finisce anche l'ex atalantino.

Giornalista pubblicista. Lo affascinano, da sempre, le categorie minori e i talenti in erba. Ha fiuto per la notizia e per gli emergenti. Calcio, basket, motori: ci pensa lui

Dal cinema ad alta tensione al copione già scritto. Nel giro di ventiquattr’ore, il calcio europeo cambia pellicola, ritmo e perfino colonna sonora. Prima l’adrenalina pura e i colpi di scena degni di un blockbuster: PSG-Bayern. Poi il ritorno a una narrazione più lenta, trattenuta, quasi minimalista: Atletico Madrid-Arsenal. Due partite, due estetiche opposte, come passare da un film d’azione a una storia prevedibile, dove la suspense si consuma più nell’attesa che nell’evento. E nel calderone delle analisi ci è finito anche Lookman.

Atletico-Arsenal, la fotografia di Boban

PSG-Bayern è stata una giostra impazzita, una partita che ha moltiplicato le soluzioni offensive, che ha vissuto di occupazione costante degli ultimi sedici metri. Atletico-Arsenal, invece, è stata l’esatto contrario (qui sintesi e pagelle): linee compatte, pochi uomini sopra la linea della palla, attese lunghe e ripartenze misurate. Il confronto estetico lo fotografa perfettamente Boban a Sky Sport: “Non mi aspettavo niente di più visto il momento negativo delle due squadre. Poi conosciamo l’orientamento difensivo di entrambe, ieri PSG e Bayern riempivano l’area con 5-6 giocatori, oggi attaccavano in contropiede in due massimo. Ieri la partita è stata più divertente, ma comunque nel secondo tempo è stata bella anche stasera. E comunque non è certo che una fra PSG e Bayern vinca la finale”.

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Poi l’ex Milan ha espresso un parere anche su Lookman: “Gli manca la freschezza perché giocava da centrocampista e non da esterno, all’Atalanta era vicino all’area sempre. Poi ha fatto bene, ma manca la freschezza davanti alla porta. Ma è stata una partita più bloccata in generale”. La chiave è tutta lì: occupazione degli spazi contro gestione degli spazi. PSG e Bayern attaccavano in massa, Atletico e Arsenal si proteggevano in struttura.

Simeone e il nuovo Arteta: filosofie che convergono

Simeone non tradisce mai sé stesso. La sua squadra è un organismo difensivo prima ancora che offensivo: compatta, verticale solo quando serve, feroce nella protezione dell’area. Ma la vera sorpresa, semmai, arriva dall’altra parte. L’Arsenal di Arteta si è progressivamente allontanato dalle radici guardioliane. Meno dominio estetico del pallone, meno ricerca ossessiva della superiorità posizionale alta, più equilibrio e prudenza. Un’evoluzione che rende la squadra più pragmatica, ma anche meno spettacolare. Il risultato è una partita in cui nessuno vuole davvero scoprirsi. Le transizioni offensive sono rare, spesso portate da due, massimo tre uomini. Il rischio è ridotto al minimo.

Il caso Lookman e i limiti della trasformazione

Dentro questa cornice si inserisce la prova di Lookman, simbolo di un calcio che cambia funzione ai suoi interpreti. Non più esterno offensivo puro, ma giocatore ibrido, chiamato a coprire campo, a lavorare lontano dalla porta. Una trasformazione che, secondo Paolo Di Canio, ne limita l’efficacia: “Giocando così quasi da centrocampista non ha agilità davanti, ma questo fa parte della statura del giocatore che sei. Lookman è un bel giocatore ma non un grande giocatore. Parlo di aspetto fisico, freschezza, polmoni, lucidità. Magari se ci fosse arrivato più lucido avrebbe segnato 2-3 goal come in finale di Europa League, ma per giocare in questa squadra deve correre come gli ha detto Simeone, sennò sta fuori nell’Atletico”. Il punto è proprio questo: il sistema viene prima del talento. E quando il sistema è così rigido, anche le individualità finiscono per adattarsi, perdendo parte della loro brillantezza.