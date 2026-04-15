Atletico Madrid-Barcellona, moviola: gol annullato, rosso, tacchettata in faccia, rigori negati, una corrida

La prova dell’arbitro francese Clement Turpin al Wanda Metropolitano nel ritorno dei quarti di Champions League analizzata al microscopio

Nella sua carriera ha seguito numerose manifestazioni sportive e collaborato con agenzie e testate. Esperienza, competenza, conoscenza e memoria storica. Si occupa prevalentemente di calcio

Solo ventitrè falli fischiati nonostante la gara sia stata accesa sin dall’inizio e qualche svista per Turpin, non apparso nella sua miglior serata nel ritorno dei quarti di Champions League. Vediamo cosa è successo.

A.Madrid-Barcellona, i casi da moviola

Questi gli episodi dubbi della gara. Polemiche già prima della gara. il Barcellona in mattinata avrebbe chiesto di misurare l’altezza del manto erboso per verificare che rispetti tutti i parametri dell’UEFA, sostenendo che il campo fosse secco e rovinato e che potesse condizionare l’andamento della gara e anche l’integrità dei giocatori ma non sono stati ascoltati.

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Paura per Fermin Lopez

Regolare al 4′ il gol di Yamal grazie al clamoroso errore dell’ex di turno Lenglet. Al 22′ Griezmann tocca in porta sul primo palo ma Eric Garcia devia in angolo, l’arbitro però non se ne accorge e si riparte dal fondo. Valido al 24′ il gol di Ferran Torres così come al 30′ il 2-1 firmato Lookman ma poco dopo il secondo gol, i blaugrana sfiorano il terzo Fermin Lopez che si lancia in tuffo di testa. Nello slancio viene colpito fortuitamente dai tacchetti della scarpa del portiere avversario Musso: perdita copiosa di sangue e gioco interrotto per diversi minuti.

Il gol annullato e il rosso

Al 55′ segna ancora Ferran Torres ma dopo un controllo del Var la rete viene annullata: sull’assist di Gavi il giocatore del Barca era in offside. Primo giallo al 69′, è per Gavi per fallo su Ruggeri. Al 78′ fallo da ultimo uomo di Eric Garcia su Sorloth, l’arbitro, che aveva segnalato un fuorigioco inesistente, non interviene ma il Var segnala che ci sono gli estremi per il Dogso ed esce il cartellino rosso: Barcellona in 10. Il difensore centrale del Barça è uscito dal campo furioso ed è stato visto gettare la maglia a terra nel tunnel.

Finale tra le polemiche

Al 90′ possibile fallo di mano di Joan García , che raccoglie la palla proprio sulla linea mentre indietreggia e Julián tenta di recuperare la palla vagante. Brisard non segnala nulla dal Var e Turpin dà il via libera alla ripresa del gioco. Al 94′ contrasto in area tra Le Normand e Araujo, l’arbitro lascia correre. Dopo 8′ di recupero finisce 1-2 con l’Atletico che va in semifinale.

La rabbia di Raphinha

Furioso a fine gara Raphinha: “È stata una partita rubata, l’arbitraggio ha avuto molti problemi. I giocatori dell’Atlético hanno commesso non so quanti falli e l’arbitro non li ha ammoniti”.

Chi è l’arbitro Turpin

Lo chiamano l’arbitro delle finali, perché Clement Turpin – la scelta dell’Uefa per Atletico Madrid-Barcellona – ne ha dirette molte anche se il designatore Rosetti lo ha “bruciato” a Euro2024 preferendo a lui e a Orsato il connazionale Letexier. Il 41enne fischietto francese ha diretto tra le altre gare la finale di Euro 2021 e la finale di Champions League tra Liverpool e Real Madrid del 2022 ed è stato chiamato finanche dagli arabi a dirigere la finale della coppa del presidente negli Emirati nel 2023. Arbitro di grande esperienza e di enorme spessore tecnico sa imporre la sua personalità senza ricorrere a minacce o sanzioni. E’ stato l’arbitro dell’infausto playoff tra Bosnia e Italia.

I precedenti tra le due squadre

Nelle 5 precedenti sfide in Champions tra le due spagnole si contano 3 successi dell’Atletico, un pari e una vittoria degli azulgrana.

L’arbitro ha ammonito un giocatore

Coadiuvato dagli assistenti Danos e Pages con Vernice IV uomo, Brisard al Var Delajod, l’arbitro del match ha ammonito Gavi, espulso Eric Garcia.