Atletico Madrid: Lookman fatto fuori, l’eroe è Sorloth, aveva ragione Simeone?

Le avvisaglie c’erano state già qualche giorno fa quando Simeone, parlando di Lookman che aveva messo a segno il suo quarto gol in sei partite (gol in tre competizioni diverse), pur elogiando il suo fiuto sotto porta lo aveva avvisato: “Deve ancora migliorare, deve giocare di più per la squadra e deve crescere sull’aspetto difensivo. Ora fa solo gol”. Detto fatto: nella gara decisiva di Champions contro il Brugge, dopo il 3-3 dell’andata, il Cholo ha lasciato fuori il nigeriano per 70’, centrando però il successo per 4-1 e la qualifcazione agli ottavi.
La scommessa di Simeone
Davanti hanno giocato Julian Alvarez e Sorloth e la scommessa di Simeone sul norvegese ha dato i suoi frutti fin dall’inizio. L’ottavo gol dello scandinavo nel 2026, il suo 13° in totale, lo pone a pari merito con Julián Álvarez come capocannoniere della squadra in questa stagione.
La tripletta di Sorloth
E’ lui a sbloccare la gara al 23’ ed è lui a chiuderla dopo che Cardoxo aveva riportato sopra l’Atletico al 48’. L’Atlético Madrid non ha potuto tirare un sospiro di sollievo fino al 75’, quando un contropiede si è concluso con un rimbalzo fortunato è finito sui piedi del norvegese, che ha poi insaccato. Ma il bomber non si è fermato e all’87’, su assist di Ruggeri da calcio d’angolo, è sbucato sul secondo palo per segnare il suo terzo gol.
Solo 20’ per Lookman, che sperava di partire dall’inizio. Negli spogliatoi Simeone dirà: “Non è stato facile lasciare fuori Lookman e Griezmann. Julián stava giocando bene ultimamente. Bisogna prendere decisioni, e mi entusiasma vedere che chi entra lo fa in un modo che supporta la filosofia della squadra. È stata una decisione difficile”
A.Madrid-Brugge, i casi da moviola
Questi gli episodi dubbi della gara. Al 12′ l’Atletico chiede un rigore: Sorloth Koke , che crossa dalla destra e serve Giuliano Simeone sul primo palo. Il suo tiro di prima intenzione finisce a lato ma subito dopo Mignolet lo atterra. Turpin dice che non c’è niente perché la palla era già fuori ma restano dei dubbi e ci stava quantomeno il giallo. Regolare il gol dei padroni di casa di Sorloth.
Al 35′ Ordóñez viene fermato a bordo campo: ha un’emorragia nasale ma un minuto dopo è proprio lui a insaccare il gol del pari. E’ sempre lui anche il primo ammonito della gara, al 41′, per fallo su Baena.
Al 70′ contatto tra Tubill e Tzolis in area ma per l’arbitro non c’è fallo. All’84’ Vertman viene ammonito per fallo su Lookman e Llorente reagisce atterrando l’avversario con una ginocchiata alla schiena. Si crea una mischia, ma tutto finisce con i cartellini gialli per i giocatori. Con Lookman che entra solo nella ripresa e Sorloth che si scatena con una tripletta finisce 4-1.
Chi è l’arbitro Turpin
Il francese Clément Turpin, la scelta per Atletico-Brugge, veniva chiamato l’arbitro delle finali, perché ne ha dirette molte ma Rosetti lo ha “bruciato” a Euro2024 preferendo a lui e a Orsato il connazionale Letexier. Il 40enne fischietto francese ha diretto tra le altre gare la finale di Euro 2021 e la finale di Champions League tra Liverpool e Real Madrid del 2022 ed è stato chiamato finanche dagli arabi a dirigere la finale della coppa del presidente negli Emirati nel 2023. Arbitro di grande esperienza e di enorme spessore tecnico sa imporre la sua personalità senza ricorrere a minacce o sanzioni. E’ un top-class per una partita decisiva.
L’arbitro ha ammonito tre giocatori
Coadiuvato dagli assistenti Danos e Pages con Wattellier IV uomo, Brisard al Var e l’olandese van Boekel all’Avar, l’arbitro di Atletico-Brugge ha ammonito Ordonez, Vertman, Llorente.