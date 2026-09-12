Atletico Madrid: David pronto a rinascere, il piano di Simeone per schierarlo con Lookman, cosa ha provato il Cholo

L'ex bomber della Juventus in Spagna vuol tornare ai tempi del Lille e sta lavorando per convincere il Cholo per dimostrare di non essere il flop che si è visto a Torino

Nella sua carriera ha seguito numerose manifestazioni sportive e collaborato con agenzie e testate. Esperienza, competenza, conoscenza e memoria storica. Si occupa prevalentemente di calcio

Preparatevi a vedere un nuovo David. E’ la scommessa del ventiseienne nazionale canadese, che ha esordito con l’Atletico Madrid ad Anfield nel match di Champions con il Liverpool in settimana ed è pronto a diventare una risorsa importante per ‘attacco di Diego Pablo Simeone. Il bomber viene dall’esperienza negativa con la Juventus ma ha ancora un curriculum di tutto rispetto, con 154 gol e 51 assist in 362 presenze con Gent (2018-20), Lille (2020-25) e Juventus (2025-26).

Le caratteristiche di David

Alla Juve indubbiamente ha fallito e ora non vede l’ora di riscattarsi. “È il giocatore più intelligente che abbia mai allenato – ha detto di lui il ct canadese Jesse Marsch , difendendolo – So che ci sono critiche o altro, ma da quando sono qui è il leader della squadra per gol, assist e in ogni categoria offensiva”. Il suo piede preferito è il destro , ma è molto bravo anche con il sinistro . Basta guardare le sue statistiche. Dei 114 gol segnati in Europa, tra campionato e Champions League, 68 sono stati realizzati con il destro e 38 con il sinistro, solo otto gol di testa: il gioco aereo non è il suo punto forte.

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La scelta di Simeone

Simeone lo ha voluto visti i problemi davanti, dal momento che Griezmann è andato in Mls, Sorloth è infortunato e Julian Alvarez sta lentando ritrovando la forma dopo le polemiche estive e i tentativi vani di andare al Barcellona. Il Cholo in allenamento ha dedicato una sessione speciale solo a tre giocatori: Lookman, Jonathan David e Castillo. Avevano un piano specifico incentrato su esercizi di finalizzazione e attacco.

Le prove in tandem con Lookman

L’ex Atalanta e il canadese sono stati messi sotto pressione con una serie di esercizi. In uno di questi, Castillo passava la palla a Lookman, che la controllava, faceva un uno-due con Jonathan David e tirava. In altri casi, Jonathan David riceveva la palla e faceva un uno-due con Lookman, in altri ancora, i due ricevevano la palla spalle alla porta, con Simeone e Piñedo a fare da difensori . Dovevano controllare la palla e tirare in porta. Entrambi gli attaccanti si sono dimostrati piuttosto precisi sotto porta e potrebbero partire titolari domani nella trasferta con la Real Sociedad.